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520登記結婚！ 屏東讓新人體驗復古牛車迎親「超難忘」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣陳先生（左三）與新娘凌小姐（右二）今天520登記結婚，萬丹鄉戶政事務所、萬丹鄉長、萬丹鄉農會理事長陳進地（右一）送上好禮。記者劉星君／攝影
屏東縣陳先生（左三）與新娘凌小姐（右二）今天520登記結婚，萬丹鄉戶政事務所、萬丹鄉長、萬丹鄉農會理事長陳進地（右一）送上好禮。記者劉星君／攝影

502諧音「我愛你」是每年熱門結婚日，屏東縣內各個戶政事務所舉辦502幸福周Ｘ結婚登記送好禮，萬丹鄉戶政事所今天特別邀請萬丹牛車伯，「牛車迎親」，邀請登記新人搭乘牛車，寓意喜「犇」幸福，陳先生跟凌小姐今天登記，坐上牛車，凌小姐直呼「難忘體驗」，很有趣也很新奇。

今天520，萬丹鄉戶政事務所特別邀請萬丹鄉獨有的牛車，在戶政事務所前，搭配樂隊伴奏現場超熱鬧。萬丹鄉陳先生跟凌小姐兩人在兩個多月前就預約520登記結婚，今天到戶所來才發現還有牛車迎親，兩人登記完成後，也帶著狗兒子「牛牛」一起搭乘牛車，留下難忘印象。

陳先生跟凌小姐兩人是大學朋友，交往5年決定結婚，凌小姐說，選擇520登記，是因為520的諧音「我愛你」，希望身分證日期有520，兩人今天登記，預計明年辦婚禮。凌小姐說，第一次搭牛車，很新奇、很好玩、很有趣，還有現場伴奏，今天天氣涼涼的，天氣很好。

萬丹戶所、萬丹鄉長李建霖、萬丹鄉農會理事長陳進地今天也出席送上登記好禮，牛車繞行萬丹行政區一圈，還有放鞭炮、拍手迎接，搭配音樂演奏，現場超熱鬧又溫馨。

萬丹戶政事務所表示，牛車在早期農業社會時很重要，婚嫁時還有嫁妝一牛車，萬丹鄉除紅豆外，酪農業更是萬丹鄉產業，老牛是地方寶貴的資產，年輕人已很少見到牛車，特別舉辦復古的牛車迎親，成為結婚登記難忘回憶。

屏東縣萬丹鄉戶政事務所今天520登記結婚推出復古牛車迎親體驗。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹鄉戶政事務所今天520登記結婚推出復古牛車迎親體驗。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹鄉戶政事務所今天520登記結婚推出復古牛車迎親體驗。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹鄉戶政事務所今天520登記結婚推出復古牛車迎親體驗。記者劉星君／攝影
陳先生（左）與新娘凌小姐（右）帶個狗兒子牛牛一起搭復古牛車體驗。記者劉星君／攝影
陳先生（左）與新娘凌小姐（右）帶個狗兒子牛牛一起搭復古牛車體驗。記者劉星君／攝影

屏東 結婚 萬丹 520

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