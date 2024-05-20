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520登記結婚！ 屏東讓新人體驗復古牛車迎親「超難忘」
502諧音「我愛你」是每年熱門結婚日，屏東縣內各個戶政事務所舉辦502幸福周Ｘ結婚登記送好禮，萬丹鄉戶政事所今天特別邀請萬丹牛車伯，「牛車迎親」，邀請登記新人搭乘牛車，寓意喜「犇」幸福，陳先生跟凌小姐今天登記，坐上牛車，凌小姐直呼「難忘體驗」，很有趣也很新奇。
今天520，萬丹鄉戶政事務所特別邀請萬丹鄉獨有的牛車，在戶政事務所前，搭配樂隊伴奏現場超熱鬧。萬丹鄉陳先生跟凌小姐兩人在兩個多月前就預約520登記結婚，今天到戶所來才發現還有牛車迎親，兩人登記完成後，也帶著狗兒子「牛牛」一起搭乘牛車，留下難忘印象。
陳先生跟凌小姐兩人是大學朋友，交往5年決定結婚，凌小姐說，選擇520登記，是因為520的諧音「我愛你」，希望身分證日期有520，兩人今天登記，預計明年辦婚禮。凌小姐說，第一次搭牛車，很新奇、很好玩、很有趣，還有現場伴奏，今天天氣涼涼的，天氣很好。
萬丹戶所、萬丹鄉長李建霖、萬丹鄉農會理事長陳進地今天也出席送上登記好禮，牛車繞行萬丹行政區一圈，還有放鞭炮、拍手迎接，搭配音樂演奏，現場超熱鬧又溫馨。
萬丹戶政事務所表示，牛車在早期農業社會時很重要，婚嫁時還有嫁妝一牛車，萬丹鄉除紅豆外，酪農業更是萬丹鄉產業，老牛是地方寶貴的資產，年輕人已很少見到牛車，特別舉辦復古的牛車迎親，成為結婚登記難忘回憶。
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