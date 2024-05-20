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高雄捷運岡山車站將通車 火車站前廣場521動線切換

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
岡山火車站站前廣場預計5月21日進行大U動線切換。圖／高雄市捷運局提供
岡山火車站站前廣場預計5月21日進行大U動線切換。圖／高雄市捷運局提供

高雄捷運岡山車站預計6月通車，岡山火車站站前廣場預計5月21日進行大U動線切換。改道後火車站入口將改至中山南路（台1線）與民有路口處，高雄市捷運局提醒，駕駛人行經該路段時請依循交維布設導引及指示牌行駛減速慢行。

捷運局表示，「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第一階段）土建統包工程」於岡山火車站前施工採兩階段施工，目前第一階段施工在今天完成， 5月21日起將切換至站前廣場新設道路通行。

因火車站入口改變，右轉進入台鐵站前廣場逆時針方向繞行，旅客可在捷運東出入口南側搭乘公車或在火車站前臨停接送，或往北至捷運東出入口北側可搭乘計程車，最後繞行接回中山北路（台1線）離開台鐵岡山車站。

台動線調整初期施工單位將加派義交協勤，駕駛人行經該路段時，請依循交維布設導引及指示牌行駛，減速慢行。

預計6月通車的高捷岡山車站。圖／高雄市捷運局提供
預計6月通車的高捷岡山車站。圖／高雄市捷運局提供

台鐵 岡山 火車站 計程車 高雄捷運

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