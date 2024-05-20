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屏縣來義鄉代表會主席廖志強病逝 原職務將在一月內補選

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣來義鄉代表會主席廖志強、前鄉長本月18日病逝，享壽69歲，消息傳出親友相當不捨。圖／報系資料照
屏東縣來義鄉代表會主席廖志強、前鄉長本月18日病逝，享壽69歲，消息傳出親友相當不捨。圖／報系資料照

屏東縣來義鄉代表會主席、前鄉長廖志強本月13日突身體不適，送醫救治，18日病逝，享壽69歲，來義鄉5月中旬舉行鄉運時，廖志強仍出席，突然病逝消息傳出後，親友相當不捨；鄉代會主席一職依規定將在1個月內補選

屏東縣來義鄉是屏東縣8個山地原鄉中人口數最多的原鄉，廖志強擔任一屆鄉長，任內遇八八風災災後重建，廖志強任內推動鄉立幼兒園設立，對鄉政工作親力親為，認真做事。

廖志強是來義鄉文樂部落，曾任鄉公所課員、課長，基層做起，擔任1任鄉長、2任鄉民代表，這屆是第二任鄉代，並擔任主席。來義鄉長莊景星說，主席在13日時突然感到身體不適，送醫後就進入加護病房，期間他探視兩次，最後家屬決定18日回到部落後拔管病逝。親友感到不捨，家屬訂於5月24日告別式。

來義鄉民代表共7個席次，第一選區4席，第二選區3席，廖志強是第二選區，廖志強病逝後，該選區仍有2席，根據地方制度法81條規範，缺額未達總名額二分之一時，不再補選，該選區不補選。代表會主席一職，根據地方立法機關組織準則第19條，代表會主席出缺時，應於備查之日起30天內補選。

屏東縣 補選 鄉長

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