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大順路停車格不足 高市議員促共享車位

聯合報／ 記者潘奕言／高雄報導
高雄市大順路輕軌通車後，路邊停車格取消，沿線畫紅線禁止停車。記者潘奕言／攝影
高雄市大順路輕軌通車後，路邊停車格取消，沿線畫紅線禁止停車。記者潘奕言／攝影

高雄輕軌路網成圓後大順路段路幅縮減，路邊停車格取消，停車位不足。市議員張博洋說，大順路周邊學校，市府可推廣共享車位，鼓勵公家機關、學校夜間或假日開放民眾停車。交通局表示，目前評估大順路周邊車位足夠，暫無此計畫。

交通局統計，全市有20所學校提供共享車位，包括新興高中、三民家商、明誠中學等，開放時間多在課後及假日。另外還有財稅大樓，鳳山區公所等公家機關也有共享車位，多以全日開放為主。

大順路周邊學校雖多，但少有學校提供共享車位。張博洋指出，交通局應鼓勵公家機關或學校，在不影響運作的前提下開放給民眾停車，不僅可緩解交通壅塞，也能減少違停，提高民眾轉搭乘大眾運輸意願。

交通局統計，大順路沿線周邊共4256格汽車位及3635格機車位，後續將完工聯興停車場、107期市地重劃區停車場、富邦人壽C24旁地上權案，預計可再增2482格小型車位及4446格機車位。

交通局表示，近期輔導高科大楠梓校區提供共享車位，預計釋出150格以上汽車位。大順路沿線周邊因評估停車位足夠，暫無此計畫。

張博洋認為，輕軌未來轉乘需求一定增加，民眾以私車轉乘，一定有停車需求，市府應將眼光放遠。三民區灣子里長方相茗說，大順路周邊停車位不足，連機車停車位都不夠，共享車位想法很棒，學校可能有安全或經費考量，市府應盡量協調。

張博洋 車位 高雄輕軌

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