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透過城市醫美 高雄市容換風貌

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄報導
旗津區民宅計畫性彩繪（圖），由百年旗后燈塔的視角遠望，像是塊狀的花海田，讓人感覺老城市更有精神了。記者宋原彰／攝影
旗津區民宅計畫性彩繪（圖），由百年旗后燈塔的視角遠望，像是塊狀的花海田，讓人感覺老城市更有精神了。記者宋原彰／攝影

高雄推動「城市醫美」行動，藉藝術家的彩筆，以策展概念為市容增添表情與趣味，這股彩繪風潮，配合鐵路地下化、綠園道工程，替舊鐵道沿線房宅繪上色彩，也讓大眾常有下個轉角的驚喜。

2016年起苓雅區衛武營附近舉辦國際街頭藝術節，藝術家在社區老宅外牆揮灑彩筆，打造「衛武迷迷村」，成為全台首座大型藝術壁畫社區。鐵路地下化後，原鐵道規畫成綠園道，鐵道兩旁住戶外牆經屋主同意無償提供，市府找藝術團隊重新塗彩，規畫多個主題。

配合漁港硬體整修，高雄港區成為藝術家揮灑新舞台，鼓山魚市場附近民家，前鎮漁港周邊房宅及旗津區老宅陸續換彩衣。旗津區長羅長安透露，有次市長陳其邁至旗后燈塔與砲台視察，高處下望港區，發現房舍老舊，市容減分，指示整頓，以永安、旗下2里為改造，現成為高雄最強拍照點。

旗津區民宅計畫性彩繪，由百年旗后燈塔的視角遠望，像是塊狀的花海田，讓人感覺老城市更有精神了。圖為衛武迷迷村彩繪。記者宋原彰／攝影
旗津區民宅計畫性彩繪，由百年旗后燈塔的視角遠望，像是塊狀的花海田，讓人感覺老城市更有精神了。圖為衛武迷迷村彩繪。記者宋原彰／攝影

高雄科技大學創新設計學院長瞿治平提醒，彩繪須與在地人文結合，才能創造特色。

樹德科大行銷系教授黃慶源認為，維護和主題更重要，讓各畫作能有系統性規畫融合，創造長久的城市風貌。

老宅 藝術家 鐵道

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