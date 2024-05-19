快筆記！高雄每天哪些夜市營業 周一到周日天天逛夜市

夜市是台灣最大的觀光亮點之一，各地都有特色夜市。臉書粉專「高雄點」統計高雄市周一到周日營業的夜市，邀請大家「來去高雄踅夜市」。網友開心回應「每天都可以逛夜市」、「非常實用的資料」、「夜市大全」、「這篇很重要」、「趕緊筆記」。

根據高雄點統計，周二、周四、周五、周六有最多夜市營業，而高雄市有11個夜市從周一到周日都營業，包括新興區的六合夜市；苓雅區的興中（文橫）、自強、忠孝夜市；三民區的吉林（高醫）、喜峰街夜市；鳳山區的中山路、中華觀光、五甲自強夜市；前鎮區的光華、前鎮（擴建一路）夜市。

另外全國知名的左營區瑞豐夜市，周一、周三並未營業；也有網友對於郊區的阿蓮、梓官、湖內、茄定、彌陀、美濃、燕巢、六龜、杉林等區的夜市感到興趣，表示想要去逛一逛。

有網友補充遺漏掉的夜市，「周六鳳山五甲南光街夜市」、「周一橋頭區隆豐夜市」、「周五南江街夜市」；亦有網友懷念一些已經消失的夜市，「南高雄夜市都沒了，還我舊青年」、「好想念周一的勞工夜市」。