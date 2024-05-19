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綠高雄黨部主委之爭最後衝刺 陳慧文喊五五波、黃文益拿數據回擊
民進黨高雄市黨部主委選舉進入最後衝刺階段，將在5月26日投票改選。市議員黃文益今天下午在新興區六合公園舉辦青春派對親子活動，同屬湧言會的立委黃捷及前立委趙天麟到場助陣，正國會立委林岱樺也受邀參加，大方推薦黃文益是最佳主委人選。對手陳慧文自評兩人選情五五波呈現拉鋸，黃文益回擊，雙方基本盤有5千票落差，尊重陳的說法，將會全力固票及催票。
此次黨部主委選舉，湧言會市議員黃文益對決正國會議員陳慧文。陳慧文今早參加市政活動高雄熊生日趴，她表示，她與黃文益處於五五波狀態，這次參選自己不屬於任何派系，希望能超越派系獲得黨員認同，呼籲黨員以更包容、理性來看待這場選舉，支持她出線。
青春派對活動在下午2點起登場，藝人陽帆及金曲歌后黃妃受邀表演。立委林岱樺、黃捷及前立委趙天麟等人參與，考量非政治性活動，未邀請林等3人上台演說。
林岱樺被問及參加活動目的，直言「我就是來挺文益的！」她表示，黃文益是黨內重點栽培的年輕世代，勤勞又懇切，肯定他這次任重道遠，願意承擔責任投入主委選舉，上山下海的辛苦程度不輸高雄市長。
黃捷說，黨部主委選舉只剩1周，競爭激烈，希望大家團結衝投票率，未來黨部要發揮跟社會及年輕黨員的溝通功能，黃文益有資格、有能力擔任這個重要角色。
黃文益表示，未來市黨部要全民化、年輕化， 黨內同志不是他的敵人，他的對手只有國民黨柯志恩。
針對陳慧文五五波說法，黃文益回應，湧言會黨員占多數，先不論投票率高低，以黨員的基本盤來說，他與對手差距至少有5千票之多，他尊重五五波說法，但基本盤落差大，這也是鐵錚錚的事實。
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