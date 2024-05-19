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影／金門「迎城隍」慶典登場 封街6小時民眾擠爆後浦

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門的年度盛事「迎城隍」慶典今天熱鬧登場，金門縣長陳福海、立法委員陳玉珍、金門縣警察局長陳錦文等人都到場為城隍爺抬轎。記者蔡家蓁／攝影
金門的年度盛事「迎城隍」慶典今天熱鬧登場，金門縣長陳福海、立法委員陳玉珍、金門縣警察局長陳錦文等人都到場為城隍爺抬轎。記者蔡家蓁／攝影

金門的年度盛事「迎城隍」慶典今天熱鬧登場，共有來自大陸和台灣及在地金門的宮廟、神明、藝陣和陣頭數千人熱情參與，遊行隊伍與遊客把城區擠得水洩不通，沿途鞭炮聲不絕於耳，神輿、旗輦飄揚，相當熱鬧，金城數條街道也特別封街6小時，讓遊行隊伍能好好表演。

慶祝「浯島邑主城隍遷治344周年」，台金廈各路神明、陣頭、表演隊伍今天都在城隍廟會師，將城隍廟內外擠得水洩不通， 今天下午1點半展開重頭戲「城隍爺出巡遶境」，包括金門縣長陳福海、立委陳玉珍、金城鎮長李誠智、金門縣警察局長陳錦文等人都到場為城隍爺抬轎，並陪同走完3800公尺的遶境巡安。

雖然隊伍出發約半小時後，天空飄起毛毛細雨，但也澆不熄眾人繞境的誠心與熱情；今年的迎城隍繞境相當熱鬧，遶境巡安以遷治紀念旗為首，共約有49支巡安遊行隊伍，除有四門進香團、范謝將軍盟會、關帝聖君、蘇府四千歲、邑主城隍爺、南門妝人隊伍、廈門城城隍廟、南門打花草、全國城隍廟聯誼總會各廟等經典陣頭隊伍外，更有來自海外的新加坡浯江公會一同參與，遶行路線依循著傳統的「香路」進行，街頭巷尾盡是人山人海，沿途民眾和遊客擠得水洩不通，全金門最熱鬧的民生路、民權路也特別封街6小時，讓遊行繞境的隊伍，都可以安心表演。

陳福海表示，要發揮城隍揚善的精神，才能造福鄉梓，也指出金門擁有豐富的歷史文化、自然景觀和特色活動，期望吸引著越來越多的遊客前來探訪。因此，金門縣政府將會持續致力於推動觀光產業的發展，加強各項配套措施的建設，以提供更完善的旅遊服務，進一步提升金門的旅遊魅力和競爭力。

值得一提的是，嘉義城隍廟今年也跨海來參加，並花4萬元在金門多家香紙舖買了數十箱的鞭炮，鋪設一條長約30公尺的「鞭炮地毯」，在鞭炮陣點完後，神輦才緩步從上面前行，廟方人員說，嘉義的習俗是鞭炮炸的愈多，會愈旺，今天點的鞭炮數量不算太多，像他們在嘉義鞭炮炸完後，都要出動「山貓」來清理鞭炮碎屑，那個數量才是驚人。

城隍廟興建於明朝洪武20年（西元1388年），至今已有600餘年，而在清康熙19年（西元1680年），當時的總兵將原本位於金門城的「古地城隍廟」之城隍爺遷治至後浦，至此每年舉行慶祝遷治活動，與一般宮廟都以神明的聖誕千秋日慶祝不同，迎城隍是以遷治活動為主。

金門的年度盛事「迎城隍」慶典今天熱鬧登場，小朋友的妝人蜈蚣座相當可愛，還有小朋友累的猛打哈欠。記者蔡家蓁／攝影
金門的年度盛事「迎城隍」慶典今天熱鬧登場，小朋友的妝人蜈蚣座相當可愛，還有小朋友累的猛打哈欠。記者蔡家蓁／攝影
嘉義城隍廟今年也跨海來參加，並花了4萬元買了數十箱的鞭炮，鋪設一條長約30公尺的「鞭炮地毯」，在鞭炮陣點完後，神輦才緩步從上面前行。記者蔡家蓁／攝影
嘉義城隍廟今年也跨海來參加，並花了4萬元買了數十箱的鞭炮，鋪設一條長約30公尺的「鞭炮地毯」，在鞭炮陣點完後，神輦才緩步從上面前行。記者蔡家蓁／攝影
金門的年度盛事「迎城隍」慶典今天熱鬧登場，藝閣看起來很吸睛。記者蔡家蓁／攝影
金門的年度盛事「迎城隍」慶典今天熱鬧登場，藝閣看起來很吸睛。記者蔡家蓁／攝影
金門的年度盛事「迎城隍」慶典今天熱鬧登場，神明蜈蚣座吸引民眾搶拍。記者蔡家蓁／攝影
金門的年度盛事「迎城隍」慶典今天熱鬧登場，神明蜈蚣座吸引民眾搶拍。記者蔡家蓁／攝影
金門的年度盛事「迎城隍」慶典今天熱鬧登場，大甲媽祖也安排讓民眾「鑽轎底」祈福。記者蔡家蓁／攝影
金門的年度盛事「迎城隍」慶典今天熱鬧登場，大甲媽祖也安排讓民眾「鑽轎底」祈福。記者蔡家蓁／攝影
金門的年度盛事「迎城隍」慶典今天熱鬧登場，各宮廟尬神輦，相當精彩。記者蔡家蓁／攝影
金門的年度盛事「迎城隍」慶典今天熱鬧登場，各宮廟尬神輦，相當精彩。記者蔡家蓁／攝影

城隍廟 城隍爺 金門

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