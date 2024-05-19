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高雄輕軌大順路周邊停車位少 議員促推共享車位

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市新興高中位於新崛江附近，假日校園提供共享車位讓民眾停車。記者潘奕言／攝影
高雄市新興高中位於新崛江附近，假日校園提供共享車位讓民眾停車。記者潘奕言／攝影

高雄輕軌成圓後大順路段路幅縮減，路邊停車格取消，停車位不足。市議員張博洋表示，大順路周邊學校眾多，市府可推廣共享車位，鼓勵公家機關、學校夜間或假日開放民眾停車。交通局表示，目前評估大順路周邊停車位足夠，暫無此計畫。

交通局統計，目前全市有20所學校提供共享車位，包括新興高中、三民家商、民誠中學等，共提供35格大型車、1661格小型車及26格機車停車，開放時間大多於課後及假日。另外還有財稅大樓，鳳山區公所等公家機關也有共享車位，多以全日開放為主。

不過大順路周邊雖然學校眾多，目前仍少有學校提供共享車位。張博洋指出，交通局應鼓勵公家機關或學校，在不影響正常運作的前提下開放給民眾停車，不僅可緩解交通壅塞，也能減少違停問題，並提高民眾轉搭乘大眾運輸意願。

交通局統計，目前大順路沿線周邊共有4256格汽車位及3635格機車位，後續將完工聯興停車場、107期市地重劃區停車場、富邦人壽C24旁地上權案，預計可再增加2482格小型車位及4446格機車位。

交通局表示，近期將輔導高科大楠梓校區提供共享車位，預計釋出150格以上汽車位。大順路沿線周邊目前因評估停車位足夠，尚未有輔導學校共享車位的計畫。

對此張博洋表示，輕軌未來轉乘需求一定增加，很多民眾以私人車轉乘，定會有停車需求，市府應將眼光放遠，未雨綢繆。三民區灣子里長方相茗表示，大順路周邊停車位不足，甚至連機車停車位都不夠。

他說，周邊停車位分布不均，雖有大型停車場但距離太遠，里民不會去停。共享車位的想法很棒，學校可能會有安全或經費上的考量，市府應盡量協調輔導，創造更多停車位。

高雄大順路輕軌通車後，路邊停車格都取消，沿線畫紅線禁止停車。記者潘奕言／攝影
高雄大順路輕軌通車後，路邊停車格都取消，沿線畫紅線禁止停車。記者潘奕言／攝影

停車場 張博洋 車位

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