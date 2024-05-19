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提升高雄輕軌C32站周邊步行環境 路口標線完成改善

中央社／ 高雄19日電

高市府交通局今天表示，為提升輕軌C32凱旋公園站周邊步行環境，已完成綠底行人穿越道標線，同時也使用人行道標線補足原有台鐵軌道拆除後所餘留人行道缺角，清楚區隔人車使用空間。

高雄市苓雅區中正、五福、凱旋路口為多岔路口，且鄰近輕軌C32凱旋公園站，人流、車流均多，為提升行人安全，市府進行周邊步行環境改善工程。

交通局今天發布新聞稿表示，目前已完成綠底行人穿越道標線，並以人行道標線補足原有台鐵軌道拆除後所餘留人行道缺角，清楚區隔人、車使用空間，讓搭乘輕軌民眾在路口停等時更安心。

對於有媒體報導，原本斑馬線痕跡未完全消除，交通局澄清表示，標線工程在綠斑馬新繪時，針對去年已磨除舊標線痕跡，均已一併加強塗銷，以提升標線識別性，同時適度調整待轉區位置，降低行車動線交織。

交通局說明，柏油瀝青鋪面特性就是表面有孔隙，而熱拌標線為符合耐候、抗滑、反光、不易脫落等功能，會依規定加熱後鋪設，並深入瀝青孔隙中，在需要修改磨除標線時，無可避免會殘留部分於孔隙，否則磨除過深會造成路面傷害。

交通局表示，因此實務上會盡量避免大幅度磨除，並與工務局等工程單位合作，等道路工程刨鋪復舊時再一併調整，以兼顧行車安全及鋪面完善。

人行道 行人 輕軌

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