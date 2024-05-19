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回響／高市道路舊標線磨除不完全 交通局：避免破壞道路

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
中正、五福、凱旋路口已完成綠底行人穿越道標線，但仍明顯可見原斑馬線及待轉區標線塗黑的部分。圖／高雄市交通局提供
中正、五福、凱旋路口已完成綠底行人穿越道標線，但仍明顯可見原斑馬線及待轉區標線塗黑的部分。圖／高雄市交通局提供

本報昨日報導「高市道路舊標線未完全清除，民眾抱怨不美觀又影響判斷」指出高雄市在調整路口的斑馬線等標線時，採用磨除方式去除原本標線，卻不能完全消除痕跡，不僅不美觀用路人也難以判斷，對此高雄市交通局回應。

交通局說明，柏油瀝青鋪面特性就是表面存有孔隙，熱拌標線為符合耐候、抗滑、反光、不易脫落等功能，會依規定加熱後鋪設，而深入瀝青孔隙中。，需要修改磨除標線時，無可避免會殘留部分於孔隙中。

依據交通局提供的照片，中正、五福、凱旋路口已完成綠底行人穿越道標線，並將綠底行人穿越道及機車待轉區都往道路方向內縮，讓路口空間更大，提升行駛安全，但仍明顯可見到原斑馬線及待轉區標線塗黑的部分。

若磨除標線過深，會造成路面傷害，因此會盡量避免做大幅度的磨除，未能全部清除部分，會以黑色漆料覆蓋遮蔽。未來會工務局等工程單位合作，等道路工程刨鋪復舊時再一併調整，不致於浪費資源又兼顧行車安全及鋪面完善。

中正、五福、凱旋路口已完成綠底行人穿越道標線，但仍明顯可見原斑馬線及待轉區標線塗黑的部分。圖／高雄市交通局提供
中正、五福、凱旋路口已完成綠底行人穿越道標線，但仍明顯可見原斑馬線及待轉區標線塗黑的部分。圖／高雄市交通局提供

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