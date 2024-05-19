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台省與浯島城隍廟合捐800萬元 助金門採購化學消防車

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣浯島城隍廟捐贈新臺幣200萬元給金門縣消防局採購化學消防車1輛，金門縣長陳福海（右四）代表接受，並與理監事合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣浯島城隍廟捐贈新臺幣200萬元給金門縣消防局採購化學消防車1輛，金門縣長陳福海（右四）代表接受，並與理監事合影。記者蔡家蓁／攝影

今天是金門一年一度的迎城隍慶典，財團法人台北市台灣省城隍廟、金門縣浯島城隍廟特別聯合捐贈新臺幣800萬元給金門縣消防局採購化學消防車1輛，充實金門地區救災能量，金門縣長陳福海表示，政府預算有限，有賴民間熱心團體與善心人士，共同來挹注資源來彌補公共服務設備的不足。

長期以來，台灣省城隍廟一直與金門浯島城隍廟保持良好的交流，今年再度組團參與農曆4月12日迎城隍盛事，有感於金門離島籌措資金不易，因此在台灣省城隍廟董事長蕭中川的支持、金門浯島城隍廟主委楊耀芸暨總幹事張克全等的居中促成下，台灣省城隍廟捐出600萬元、金門浯島城隍廟200萬元，共同捐贈金門縣消防局800萬元。

今天上午10點40分假金城鎮浯島城隍廟前廣場舉辦聯合捐贈典禮，由陳福海主持，蕭中川、全國城隍廟聯誼總會總會長詹鈴權暨台灣各縣市城隍廟代表等貴賓也跨海蒞臨出席，楊耀芸、消防局局長呂英華、消防局代理副局長陳國瑋、秘書林俊等人員也一同與會見證。

陳福海在致詞時表示，救災資源與品質一直是離島極欲提升強化之區域，然由於政府預算有限，有賴民間熱心團體與善心人士挹注資源，來彌補公共服務設備的不足；此次特別感謝台灣省城隍廟及金門浯島城隍廟的善行義舉，造福本縣鄉親，也期許此義行能達到拋磚引玉的效果，讓台灣省各縣市城隍爺無遠弗屆的菩薩心普照金門，持續提升金門地區救災能量，共同努力建構金門成為安全宜居的城市。

金門縣消防局表示，消防車是消防人員執行救災的必要車輛，而本次捐贈經費採購的化學消防車有別於一般消防車，針對金門縣3座酒廠、3座發電廠等2大基礎經濟及民生仰賴之場所、其他4處儲存公共危險物品的列管場所及車輛火警事故等，可提供更全面的保障。

今天是金門一年一度的迎城隍慶典，金門縣長陳福海一早偕同夫人許梨羨與縣府團隊到浯島城隍廟內參拜。記者蔡家蓁／攝影
今天是金門一年一度的迎城隍慶典，金門縣長陳福海一早偕同夫人許梨羨與縣府團隊到浯島城隍廟內參拜。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海到浯島城隍廟參拜，現場還發送相關文創品，大受民眾歡迎。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海到浯島城隍廟參拜，現場還發送相關文創品，大受民眾歡迎。記者蔡家蓁／攝影
財團法人台北市台灣省城隍廟、金門縣浯島城隍廟特別聯合捐贈新臺幣800萬元給金門縣消防局採購化學消防車1輛，金門縣長陳福海推崇城隍爺懲惡揚善的精神。記者蔡家蓁／攝影
財團法人台北市台灣省城隍廟、金門縣浯島城隍廟特別聯合捐贈新臺幣800萬元給金門縣消防局採購化學消防車1輛，金門縣長陳福海推崇城隍爺懲惡揚善的精神。記者蔡家蓁／攝影
台灣省城隍廟捐出600萬元給金門縣消防局採購化學消防車1輛，由金門縣長陳福海（右）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
台灣省城隍廟捐出600萬元給金門縣消防局採購化學消防車1輛，由金門縣長陳福海（右）代表接受。記者蔡家蓁／攝影

城隍廟 金門 陳福海

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