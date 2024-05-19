澎湖國際鐵人三項賽 國內外逾400好手同場競技

「2024LAVA TRI澎湖國際鐵人三項賽」，今天上午在澎湖林投沙灘登場，400多名國內外好手同場競技，爭取佳績，也為2025IRONMAN 226公里賽事暖身。

「2024LAVA TRI澎湖國際鐵人三項賽」，今天清晨6時，由澎湖副縣長林皆興、縣府秘書長蔡淇賢、澎管處長洪志光、澎縣府教育處長林長安與台灣鐵人三項公司董事長林澤浩等人共同鳴笛後，參賽的國內外選手依序下水展開挑戰。

澎湖國際鐵人三項賽所有參加選手，昨天聯手在林投沙灘進行淨灘，今天清晨展開競技，依序進行113公里及51.5公里的游泳、自行車及路跑等賽事，以及身障組與小鐵人等，智能障礙特奧游泳金牌曾怡瑄也首度挑戰身障組51.5公里鐵人三項。

其中51.5公里鐵人三項，分別由張嘉家與張家豪2姊弟，分別以2小時56分與2小時05分（確實成績尚待確認）率先衝線，奪得女子與男子冠軍，至於113公里鐵人三項賽事，還在進行中。