10年前許願圓夢了嗎？ 屏東青少年中心時光膠囊解密 提供了成長軌跡

屏東縣府社會處青少年中心成立10周年，舉辦「青春正當十」系列活動，開啟10年前青少年中心開幕時塵封時光膠囊，膠囊內有211顆小膠囊是當年參與者寫給未來的自己的信，也有當年的報紙、售屋廣告單、Nokia手機、可樂瓶還有黃色小鴨，也將在7月20日展出膠囊內容物，與屏縣兒少代表們10年來對公共政策影響力軌跡。

3名名當年就讀屏科大的學生組成「女王蜂」樂團在開幕活動表演，膠囊寫著「希望十年後擁有自己的吉他」，10年後他們遠從北部帶著吉他在現場興奮的分享夢想成真。魏小姐看到10年前許下為社區工作的夢想，今年她將取得碩士學位，更是激動落淚。

屏東縣青少年中心10年前由前副縣長吳麗雪、前督導于宗永以「白羽毛計畫」，得到10名來自屏東菁英的認同，每人捐助100萬元，其中一名是將卸任蔡英文總統，當年以1千萬元將公園的舊建築改造成青少年專屬「築夢工廠」，培育對社會公共參與充滿熱情青年們，經過10年，見證無數青少年的成長。

時光膠囊內除信件，還有10年前的黃色小鴨、藍白拖鞋、當時有趣的零食和飲品，與10年前的報紙、售屋廣告，多份報紙頭版正報導「太陽花學生運動」談及年輕世代投入社會改革的行動；售屋廣告上雙車位透天別墅568萬令現場的人驚嘆屏東的經濟及房價起飛，回首10年歲月與分享青春美好的回憶與故事，溫馨又熱鬧。