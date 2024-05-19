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10年前許願圓夢了嗎？ 屏東青少年中心時光膠囊解密 提供了成長軌跡

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府社會處青少年中心成立10周年，舉辦「青春正當十」系列活動，開啟10年前青少年中心開幕時塵封時光膠囊。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣府社會處青少年中心成立10周年，舉辦「青春正當十」系列活動，開啟10年前青少年中心開幕時塵封時光膠囊。圖／屏東縣府社會處提供

屏東縣府社會處青少年中心成立10周年，舉辦「青春正當十」系列活動，開啟10年前青少年中心開幕時塵封時光膠囊，膠囊內有211顆小膠囊是當年參與者寫給未來的自己的信，也有當年的報紙、售屋廣告單、Nokia手機、可樂瓶還有黃色小鴨，也將在7月20日展出膠囊內容物，與屏縣兒少代表們10年來對公共政策影響力軌跡。

3名名當年就讀屏科大的學生組成「女王蜂」樂團在開幕活動表演，膠囊寫著「希望十年後擁有自己的吉他」，10年後他們遠從北部帶著吉他在現場興奮的分享夢想成真。魏小姐看到10年前許下為社區工作的夢想，今年她將取得碩士學位，更是激動落淚。

屏東縣青少年中心10年前由前副縣長吳麗雪、前督導于宗永以「白羽毛計畫」，得到10名來自屏東菁英的認同，每人捐助100萬元，其中一名是將卸任蔡英文總統，當年以1千萬元將公園的舊建築改造成青少年專屬「築夢工廠」，培育對社會公共參與充滿熱情青年們，經過10年，見證無數青少年的成長。 

時光膠囊內除信件，還有10年前的黃色小鴨、藍白拖鞋、當時有趣的零食和飲品，與10年前的報紙、售屋廣告，多份報紙頭版正報導「太陽花學生運動」談及年輕世代投入社會改革的行動；售屋廣告上雙車位透天別墅568萬令現場的人驚嘆屏東的經濟及房價起飛，回首10年歲月與分享青春美好的回憶與故事，溫馨又熱鬧。

社會處表示，「青春正當十」系列活動，7月20日將在剛整修完成青少年中心二館展出膠囊的內容物，與屏縣兒少代表們10年來對公共政策影響力的軌跡，將發表屏東新青少年品牌「青春高校祭」，也展望未來新的青少年政策，十年不是完結是展開雙翼正要升空開始。相關訊息歡迎上臉書facebook加入「屏東縣青少年中心」粉絲頁查詢。

時光膠囊內放著10年前的售屋廣告上雙車位透天別墅568萬令現場的人驚嘆屏東的經濟及房價起飛。圖／屏東縣府社會處提供
時光膠囊內放著10年前的售屋廣告上雙車位透天別墅568萬令現場的人驚嘆屏東的經濟及房價起飛。圖／屏東縣府社會處提供
當年就讀屏科大3名學生組成「女王蜂」樂團在開幕活動表演，膠囊寫著「希望十年後擁有自己的吉他」，10年後他們遠從北部帶著吉他在現場興奮的分享夢想成真。圖／屏東縣府社會處提供
當年就讀屏科大3名學生組成「女王蜂」樂團在開幕活動表演，膠囊寫著「希望十年後擁有自己的吉他」，10年後他們遠從北部帶著吉他在現場興奮的分享夢想成真。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣府社會處青少年中心成立10周年，舉辦「青春正當十」系列活動，開啟10年前青少年中心開幕時塵封時光膠囊，時光膠囊有黃色小鴨，當時報紙。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣府社會處青少年中心成立10周年，舉辦「青春正當十」系列活動，開啟10年前青少年中心開幕時塵封時光膠囊，時光膠囊有黃色小鴨，當時報紙。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣府社會處青少年中心成立10周年，舉辦「青春正當十」系列活動，開啟10年前青少年中心開幕時塵封時光膠囊。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣府社會處青少年中心成立10周年，舉辦「青春正當十」系列活動，開啟10年前青少年中心開幕時塵封時光膠囊。圖／屏東縣府社會處提供

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