高市道路殘留標線 用路人困擾

高雄市在調整路口斑馬線等標線時，採用磨除方式去除原本標線，卻不能完全消除痕跡。民代批評，殘留的標線痕跡不美觀，用路人也難以判斷。交通局說，標線調整對交通安全及秩序均有明顯改善，會與工務局妥善溝通後再施工，如有標線殘留痕跡，盡速派工改善。

高雄市五福路東端在凱旋路口匯入中正路，上下班交通尖峰時段，車流繁重。路口原有的白色斑馬線已改成顯眼的「綠斑馬」，但原本的白色斑馬線痕跡卻未能完全消除。陳姓市民說，遇到不清楚的斑馬線，會猶豫「能不能走」，市府應完全消除標線，才不會讓人誤會。

議員許采蓁表示，除中正與五福路口外，三多、凱旋路口標線也有類似狀況，調整標線權責為交通局，但若要刨鋪道路則由工務局負責，路面殘留標線是兩個單位未有效合作的證明。交通局應檢視「較大型」、「有影響民眾判斷」路段，請工務局重新刨鋪。

議員張博洋認為，斑馬線斑駁或是塗銷不完整等問題，應列入交通局的道路巡檢範圍。

交通局回應，近年均與工務局密切合作，在路面重鋪時一併辦理，但在不得已須修改標線時，會採磨除工法，將表面標線磨除，為避免磨除太過深入而造成瀝青柏油路面破損，無法將所有孔隙內的標線全部清除，會以黑色漆料覆蓋遮蔽。