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友善長輩 無障礙宮廟 屏縣續補助

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
屏東縣有1118間立案宮廟，設置友善空間僅占33%，縣府去年起編列預算補助改善。圖／屏縣府提供
屏東縣有1118間立案宮廟，設置友善空間僅占33%，縣府去年起編列預算補助改善。圖／屏縣府提供

屏東縣境有1118間立案宮廟，縣府盤點設置友善空間僅33％，為鼓勵各宗教團體為民眾創造無障礙空間，去年編列300萬元助15家宮廟改善坡道、廁所等友善設施；今年度補助下周起受理申請，坡道最高補助10萬元、廁所設施15萬元，預計可補助21家。

屏東縣65歲以上人口占全縣總人口數20.14％，已邁入超高齡化社會。縣府民政處說，到寺廟走動是部分長輩的生活日常，縣內立案寺廟中，僅370間設置友善空間，多半為香火鼎盛、財務狀況好的知名宮廟。無意願設置的有295間、占26％，有意願者198間，占18％。

民政處分析，廟方不願設置友善空間的主因是經費不足，訪查發現，宮廟建築物多設有門檻、階梯，長輩、行動不便者、推著嬰兒車的民眾，想入廟參拜極不方便，此外，部分廁所也有地板不平，和小便斗、馬桶缺乏無障礙扶手等狀況。

地方宮廟說，現行計畫每案坡道最高補助10萬元、廁所設施15萬元，扣除補助之後，對財源有限的小廟仍是沉重的負擔，盼縣府視狀況提高補助，另增加預算補助電梯，落實高齡身障平權。

民政處表示，去年開辦友善空間設施補助計畫，金額不大，主要是拋磚引玉，提高宗教團體增設或改善友善空間設施意願，也達到一定的鼓勵效果，今年若需求量大，將擴大補助預算。

屏東縣 廁所 長輩

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屏東縣上千宮廟僅33%無障礙 縣府續推宮廟友善空間補助

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