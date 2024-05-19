反射鏡報修等半年 高市議員批

全高雄市反射鏡數萬支，北高雄1年高達2千支反射鏡報修，因數量龐大且經費少，維修工程經常流標，有時要等半年才能修好，議員批「連基礎設備維修都感受城鄉差距」！交通局坦言毀損率太高，廠商競標意願低，會詢問各區公所承接意願，交由區公所主責提升維修效率。局長張淑娟指北高雄招標過程頻頻流標，「這問題我們也深感困擾」。

屏東縣以屏東市反射鏡數量最多，總數3千多支。市公所工務課說，平日派人定期巡視，或請里長通報是否損壞、偏差、傾斜或倒伏等狀況，若有會立即請合約廠商處理，但不包括鏡面清潔工作。

台東縣政府表示，縣境反射鏡約有3千支，省道公路由公路局管理，縣管道路則由各鄉鎮市公所維管，每年統計損壞數量，統包委外汰換。

高市議員李亞築表示，北高雄許多地區反射鏡明顯損毀，如立桿倒地、鏡面凹陷，通報後竟等半年才修，完全不能接受。她認為，交通局現行採取一間廠商統包方式修理全市的反射鏡，應改為分區發包，要在1周內完成。

茄萣區萬福里長蘇永南說，許多巷弄未裝反射鏡前事故頻傳，裝設後明顯下降，萬一反射鏡毀損，加上待修時間太長，反而容易發生擦撞，平均1年超過10件車禍是因反射鏡引起，「有些人自認倒楣未通報，否則黑數應該更多」。

交通局長張淑娟表示，目前已採全市拆標方式，但維修廠商對於北高雄承攬意願低，會先委託南區廠商協助處理擱置太久的反射鏡；若區公所主動承接，可直接提供經費，桃源區已率先接下，北高雄未有區公所表達意願。

高市交通局每年編列反射鏡維修經費約800萬，平均每支反射鏡維修5千元。交通局說明，北高雄因路程距離因素，廠商需要較多時間施工，已依規定重新檢討預算金額及單價，初步同意增加預算，將加速辦理招標；在南區廠商支援下，3個月內完成修繕。