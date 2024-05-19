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中山大學醫學院 落腳國際商工舊址

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

高雄國際商工停招後校址閒置近2年，市長陳其邁昨與準教育部長、中山大學校長鄭英耀簽訂合作備忘錄，市府宣布國際商工舊址約一半校地，將籌設醫學院，未來培育南方醫療人才。陳其邁也向鄭英耀喊話說，高教資源不應重北輕南，盼多爭取南部教育資源。

國際商工在2022年8月退場停招，因校地產權屬於市府持有，又位處三多路精華地帶，鄰近高雄輕軌，各方關注未來發展。財政局指出，校地面積2.9382公頃，中山大學進駐使用近半校區，其餘校地朝聯開方向發展，會以尊重居民意見為前提。

市府指出，中山大學前年已獲教育部同意設醫學院，除規畫中的仁武校區外，校方也積極尋找使用空間，選定停招後贈予財政局管理的國際商工舊址，將運用其中1.46公頃校地當醫學院預定地。

陳其邁表示，國際商工原址位在苓雅區林德官，交通方便，鄰近民生及凱旋多所大型醫院、長照中心等，提供完整重要的醫療服務，附近還有大專院校、中小學，適合推動頂尖學術研究，可望帶動地方發展。

鄭英耀說，陳其邁結合5G AIoT創造智慧城市，高雄愈來愈智慧；中山大學身為南部頂尖研究型大學，並已獲准成立醫學院，希望透過醫療人才培養，縮短南北醫療資源及醫療服務品質落差。

校地 醫學院 陳其邁

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