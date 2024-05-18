馬公林氏古厝修復意外出土清光緒墓碑 文史工作者推測遭棄原因

澎湖馬公林氏古厝今天進行修復工程時，意外挖出清光緒20年間墓碑，上面有「顯考臺灣羅漢門分司何公諱廷楨之墓」字樣，澎湖文史工作者許玉河獲知後，前往記錄這出土珍貴古文物。

馬公案山里林氏古厝今天委由專業古厝修復的吳姓業者進行修復工程，基地開挖時在古厝前的土地意外挖掘出一方舊墓碑，被當成過路石埋於地下。業者小心翼翼將墓碑安置一旁地面，並通知文史工作者許玉河與澎湖知識服務平台創辦人吳鷗翔等人前往了解並紀錄，澎湖縣政府文化局近日內也將前往了解墓碑始末。

許玉河表示，出土墓碑為玄武岩材質，總長約98公分、寬44公分、厚10公分，墓碑中榜「顯考臺灣羅漢門分司何公諱廷楨之墓」，落款年代「光緒二十年甲午季秋穀旦」、立碑者「男海獄崧源立石」。

許玉河透過「臺灣文獻叢刊資料庫」檢索，未找到相關紀錄；以臺灣大學數位典藏與自動推論實驗室設置的「臺灣清代官職表」查詢也無所獲。研判「何廷楨」生前應居住馬公大案山，在日治時代小案山、大案山相繼成為日本海軍基地，何廷楨墓塚可能位於徵收區域導致墳墓遷移，何氏後人重新修墳，原墓碑因而遭棄置。