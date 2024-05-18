影／金門迎城隍搶先跑 天震堂揪18陣頭後浦踩街遊行

明天就是一年一度的農曆4月12迎城隍，金門天震堂、金門縣體育會民俗體育運動委員會為慶賀金門浯島城隍遷治344週年，提前在今天下午籌組「慶賀繞境團」，為城隍爺出巡暖身，有將近500人參與，多達18個陣頭組成的繞境隊伍，沿途鑼鼓喧天，讓後浦小鎮猶如嘉年華一般的歡樂氣氛。

浯島迎城隍是金門最重大宗教盛事，天震堂去年慶祝神明安座9週年，首次舉辦「城隍慶賀團」，獲得地區鄉親的熱情迴響。今天的「慶賀繞境團」在下午16點40分從北鎮廟啟程出發，行經昭德宮、東門代天府、南門天后宮、西門外武廟，並在城隍廟集結，由天震堂主、民俗體育運動委員會主委許績才擔任主獻，議員許大鴻、金城鎮長李誠智與各里長等人陪獻，並全程參與繞境，向城隍爺致意，場面十分壯觀，最後沿著中興路回到北鎮廟駐駕。

許績才表示，去年天震堂自發性號召群眾一起來為城隍爺致意，熱情的人潮讓他深受感動，也堅定他讓這個慶賀團持續下去的動力；他說，去年活動在請示天震堂披髮祖師後，於下午3點從北門北鎮廟出發，不過今年繞境期間恰巧也是國中會考，考量到這是孩子們很重要的考試，也是他們求學重要的階段，因此特別將出發時間延後至4點半，希望把影響降到最低。

天震堂表示，今年共有18支隊伍熱情參與，其中積極推廣民俗運動金鼎國小，今年一口氣報名扯鈴隊及鑼鼓隊；此外，由浯島城隍廟范謝將軍會元老，請台灣打造的一對「兒童版七爺八爺」，也在隊伍中現身，讓小朋友體驗扛神將的辛苦，小朋友都覺得很好玩，不少人搶著體驗。