高雄反射鏡一年毀損2千支 民眾怒維修慢「等半年才修好」

高雄全市反射鏡共上萬支，一年毀損量上千支，其中北高雄一年高達2千支反射鏡破損，因數量龐大且維修經費低，廠商經常性流標，一支反射鏡要等半年才能修理，議員痛批「連基礎設備維修都感受城鄉差距」，交通局坦言毀損率太高，廠商競標意願低，會詢問各區公所承接業務意願，交由公所主責可提升維修效率。

議員李亞築表示，北高雄許多地區的反射鏡已有明顯損毀情形，例如立桿倒地、鏡面凹陷，但民眾、里長向市府陳報竟要等6個月以上才能修理，「修理等一週還能接受，但一等竟是半年，讓民眾完全不能接受」，她認為交通局現行是由一間廠商統包方式修理全市的反射鏡，應改為「分區發包」，藉此提升北高雄修理效能。

交通局長張淑娟表示，目前已採全市拆標方式，但北高雄在招標過程頻頻流標，維修廠商承攬意味低，針對已擱置太久的損壞反射鏡，交通局會委託南區廠商協助處理，並持續招標，坦言「這問題我們也深感困擾」；此外，她提及北高雄一年維修反射鏡數量高達2千支，各廠商評估維修量能不足，也是流標原因之一。

「反射鏡維修數量太多，導致平均維修單價偏低！」張淑娟說，市府會持續檢討，是否該增加預算，提升廠商競標意願；李亞築表示，縣市合併前，反射鏡都是由公所負責維管，合併後改為市府交通局統一處理，效率卻大打折，認為平均維修時間應壓在一周內，張淑娟說數量太多之下，目前只能定在一個月內完成修理。

張淑娟強調，若各區區公所有意願承接維修反射鏡業務，交通局能直接提供經費，由地方直接維護地方基礎設施，是最直接且快速的，目前桃源區已率先接下業務，北高雄還未有區公所表達意願，交通局會持續向各公所討論。