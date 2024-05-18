看球賽體驗不同感受 DAZN特區打造運動生活化頂級包廂

全球知名的運動娛樂串流平台DAZN，為了提倡運動生活化、運動變好玩等理念，今年於樂天桃猿棒球場打造專屬包廂引發話題後，今天再度與知名床墊品牌合作，在高雄楠梓足球場打造頂級包廂，還把價值數十萬的高級床墊帶到觀賽現場，以行動落實運動生活化，運動變好玩的理念，創造運動行銷新亮點。

高雄市立楠梓足球場目前由柏文建康事業（8462）營運，主要推動西班牙足球甲級聯賽足球學校，也是木蘭聯賽高雄先鋒足球隊的主場，是南部推廣足球發展的重要場館，球迷們可以在這間頂級包廂內透過絕佳的視野觀景窗欣賞精采的足球賽事，還可以躺在頂級床墊上體驗身心放鬆的感受，也為足球迷們帶來無與倫比的觀賽體驗。