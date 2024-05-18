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看球賽體驗不同感受 DAZN特區打造運動生活化頂級包廂

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
全球知名的運動娛樂串流平台DAZN，在高雄楠梓足球場打造頂級包廂，請來立委邱志偉等人剪綵。記者劉學聖／攝影
全球知名的運動娛樂串流平台DAZN，在高雄楠梓足球場打造頂級包廂，請來立委邱志偉等人剪綵。記者劉學聖／攝影

全球知名的運動娛樂串流平台DAZN，為了提倡運動生活化、運動變好玩等理念，今年於樂天桃猿棒球場打造專屬包廂引發話題後，今天再度與知名床墊品牌合作，在高雄楠梓足球場打造頂級包廂，還把價值數十萬的高級床墊帶到觀賽現場，以行動落實運動生活化，運動變好玩的理念，創造運動行銷新亮點。

高雄市立楠梓足球場目前由柏文建康事業（8462）營運，主要推動西班牙足球甲級聯賽足球學校，也是木蘭聯賽高雄先鋒足球隊的主場，是南部推廣足球發展的重要場館，球迷們可以在這間頂級包廂內透過絕佳的視野觀景窗欣賞精采的足球賽事，還可以躺在頂級床墊上體驗身心放鬆的感受，也為足球迷們帶來無與倫比的觀賽體驗。

DAZN在台灣旗下總共有三個電視頻道以及專屬的OTT平台，是台灣目前在各平台中最完整的體育頻道，DAZN台灣區總經理鄧儒宗表示：「身為全球最知名的體育串流和娛樂媒體平台，DAZN要落實運動生活化，首創專屬包廂形式打造DAZN特區，讓媒體平台不限制於電視網路，直接走進球場，就是要創造出運動行銷新亮點，還要結合喜愛運動的夥伴一起讓運動變好玩，讓更多企業好夥伴一同來共襄盛舉。

全球知名的運動娛樂串流平台DAZN，在高雄楠梓足球場打造頂級包廂，把價值數十萬的高級床墊帶到觀賽現場，以行動落實運動生活化，運動變好玩的理念，創造運動行銷新亮點。記者劉學聖／攝影
全球知名的運動娛樂串流平台DAZN，在高雄楠梓足球場打造頂級包廂，把價值數十萬的高級床墊帶到觀賽現場，以行動落實運動生活化，運動變好玩的理念，創造運動行銷新亮點。記者劉學聖／攝影
全球知名的運動娛樂串流平台DAZN，在高雄楠梓足球場打造頂級包廂，請來立委邱志偉剪綵。記者劉學聖／攝影
全球知名的運動娛樂串流平台DAZN，在高雄楠梓足球場打造頂級包廂，請來立委邱志偉剪綵。記者劉學聖／攝影
全球知名的運動娛樂串流平台DAZN，在高雄楠梓足球場打造頂級包廂，把價值數十萬的高級床墊帶到觀賽現場，台鋼啦啦隊現場熱舞演出。記者劉學聖／攝影
全球知名的運動娛樂串流平台DAZN，在高雄楠梓足球場打造頂級包廂，把價值數十萬的高級床墊帶到觀賽現場，台鋼啦啦隊現場熱舞演出。記者劉學聖／攝影

床墊 足球 運動

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