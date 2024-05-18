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高市原民會辦市集 阿布斯化身銷售員促銷香甜水蜜桃

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高市原民會主委阿布斯（右）化身超級銷售員，在台上促銷原民農產品場面熱烈。記者劉學聖／攝影
高市原民會主委阿布斯（右）化身超級銷售員，在台上促銷原民農產品場面熱烈。記者劉學聖／攝影

為了促銷那瑪夏水蜜桃的好滋味，高雄市原民會今天在蓮池潭風景區舉辦「Miaca’米啊炸市集」，延續4月首場活動好評及熱潮，現場呈現原汁原味的原民美食、農特產品、文創商品，高市原民會主委阿布斯更化身超級銷售員，在台上促銷人見人搶的超夯水蜜桃，不到十分鐘就全賣光，希望藉由原民假日市集活動，展現高雄市原民文化與產業的多樣性，展售原鄉部落豐富的特色農特產品及文創商品，鏈結原鄉與都會區一同行銷高雄產業，同時帶來族人經濟成長、產業提升。

高市原民會主委阿布斯表示，那瑪夏水蜜桃5至6月正值產季，甜度約在13至14度，現在正是享用好時機，數量有限，錯過就要等明年！活動現場也有原民樂手熱情演唱，讓民眾沐浴在部落氣息的音樂饗宴中，周邊攤位設有親子DIY體驗區，大人小孩都可以一同動手，做出屬於自己獨一無二的紀念小物。

高市原民會主委阿布斯（左）化身超級銷售員，在台上促銷人見人搶的超夯那瑪夏水蜜桃，不到十分鐘就全賣光。記者劉學聖／攝影
高市原民會主委阿布斯（左）化身超級銷售員，在台上促銷人見人搶的超夯那瑪夏水蜜桃，不到十分鐘就全賣光。記者劉學聖／攝影
高市原民會主委阿布斯（左）化身超級銷售員，在台上促銷人見人搶的超夯那瑪夏水蜜桃，不到十分鐘就全賣光。記者劉學聖／攝影
高市原民會主委阿布斯（左）化身超級銷售員，在台上促銷人見人搶的超夯那瑪夏水蜜桃，不到十分鐘就全賣光。記者劉學聖／攝影
高市原民會主委阿布斯化身超級銷售員，在台上促銷人見人搶的超夯那瑪夏水蜜桃，不到十分鐘就全賣光。記者劉學聖／攝影
高市原民會主委阿布斯化身超級銷售員，在台上促銷人見人搶的超夯那瑪夏水蜜桃，不到十分鐘就全賣光。記者劉學聖／攝影

文創 水蜜桃 那瑪夏 高雄市

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