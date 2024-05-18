聽新聞
test
0:00 / 0:00
鼓勵民眾多喝鮮乳 縣長周春米親自促銷屏東牛乳
為了鼓勵民眾多多喝鮮乳，屏東縣政府邀集在地優質乳牛場與在地小農，今天上午在屏東勝利星村舉辦「哞~有夠牛!」2024屏東牛乳嘉年華活動，鼓勵民眾多支持在地生產的鮮乳，新鮮又能減少碳足跡，活動現場有超過20個牛乳美食攤位，還有小朋友舞蹈表演、超大泡泡趣味表演、吉他演唱、牛牛DIY手作體驗、牛乳小學堂有獎徵答等各項活動，好吃好看又好玩。
屏東縣長周春米表示，屏東縣是牛乳生產大縣，每年生產量約7萬3000公噸，生產經過嚴格把關，牛乳是非常優質的蛋白質來源，適合老年人和小朋友飲用，鼓勵大家多多飲用。
本次活動由高大鮮乳、阿猴鮮乳、萬丹鮮乳、丹醇鮮乳以及屏東科技大學鮮乳，與屏東在地的當季水果及農產共同合作，結合在地特色美食提供現場民眾多樣化的美食饗宴，除美食外，還有創意乳牛手作彩繪、寵物起司零食等項目，強調在地生產的鮮乳新鮮又好喝，要讓消費者喝得健康又安心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言