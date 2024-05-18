鼓勵民眾多喝鮮乳 縣長周春米親自促銷屏東牛乳

為了鼓勵民眾多多喝鮮乳，屏東縣政府邀集在地優質乳牛場與在地小農，今天上午在屏東勝利星村舉辦「哞~有夠牛!」2024屏東牛乳嘉年華活動，鼓勵民眾多支持在地生產的鮮乳，新鮮又能減少碳足跡，活動現場有超過20個牛乳美食攤位，還有小朋友舞蹈表演、超大泡泡趣味表演、吉他演唱、牛牛DIY手作體驗、牛乳小學堂有獎徵答等各項活動，好吃好看又好玩。

屏東縣長周春米表示，屏東縣是牛乳生產大縣，每年生產量約7萬3000公噸，生產經過嚴格把關，牛乳是非常優質的蛋白質來源，適合老年人和小朋友飲用，鼓勵大家多多飲用。