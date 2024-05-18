發揚「反光鏡菩薩」精神 青商志工擦拭反光鏡關懷社區交通

住新北市的「反光鏡菩薩」張秀雄，生前長年自發性到處擦拭路邊反光鏡，守護交通安全的義行揚起善的漣漪。民間團體傳承張秀雄精神，也曾發動「擦亮世界的角落」行動，一方面倡導民眾注意行車安全，另一方面也突顯青商人關懷社區不落人後。

張秀雄從建築業退休後，與家人外出旅遊途中目睹車禍，發現反光鏡結滿蜘蛛網，他認為可能是肇禍原因之一，生前每天清晨帶抹布及摺疊鋁梯，騎著機車出門擦拭路上的反光鏡。

張秀雄的義行感動許多人，青商會曾發起「擦亮世界的角落」活動，深入社區擦亮路口反光鏡，提升交通安全。

曾擔任高雄市巨港國際青年商會理事長的謝豐秝（43歲）2019年、2020年、2021年連續3年，響應青商會所辦理的「擦亮世界角落」活動，與夥伴、里長、志工一起走進社區，合力擦亮苓雅區文化中心等周邊街角的反光鏡。

謝豐秝表示，當居民看到反光鏡變乾淨，除了感謝志工，也開始仿效，主動擦拭維護住家附近路口反光鏡的清潔。

謝豐秝說，反光鏡的清潔並不困難，只要噴上清潔劑再擦拭，大約5分鐘就可完成清潔保養，如果各地鄰里的居民願意抽出時間，定期維護、保養清潔，讓反光鏡保持光亮，發揮功效，一定能減少車禍。