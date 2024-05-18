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縣定歷史建築被譏「城市之瘤」 里港郵便局修復開工再現風華

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
位於屏東縣里港鄉中山路上里港郵便局，原為1897年設立的阿里港郵便電信出張所，於1938年原地重建與命名，縣府於2015年登錄為歷史建築，是縣內僅存一棟日治時期郵便局。記者潘欣中／翻攝
位於屏東縣里港鄉中山路上里港郵便局，原為1897年設立的阿里港郵便電信出張所，於1938年原地重建與命名，縣府於2015年登錄為歷史建築，是縣內僅存一棟日治時期郵便局。記者潘欣中／翻攝

位於屏東縣里港鄉鬧區的里港郵便局，是日治時期的郵局與電信局，郵局1979年遷出後，因長期閒置荒廢被譏「城市之瘤」，地方為保存里港人的共同記憶，爭取登錄為屏東縣歷史建築，成為縣內僅存一棟日治時期郵便局，縣府再爭取修復經費今天舉行開工儀式，定明年底完工，在地人期待活化再利用，成為新地標和帶動里港商圈觀光的亮點。

縣長周春米今天主持開工儀式，她說，里港郵便局不僅見證里港鄉在日治時期郵便電信事業發展歷史，更深具建築與歷史文化價值，在郵電協會及電信協會、里港鄉公所、地方民代共同協助下保存下來，縣府於2015年登錄為歷史建築，再向文化部爭取3884元萬修復經費，包括主建築、附屬設施都要活化再利用。

屏東縣文化資產保護所說，位於里港鄉中山路上里港郵便局，原為1897年設立的阿里港郵便電信出張所，於1938年原地重建與命名，國民政府遷台後繼續發揮郵局、電信局功能，直到1975年郵局搬遷、1979年電信局遷移後才停止使用，自此閒置荒廢。

文資所說，里港郵便局是日治時期里港街區重要公共建築物，為典型日式風格，包含主棟營業大廳、附屬機能空間的後棟、提供住宿機能的官舍棟等三大部分，戰後雖陸續有部分增建與改變，但外觀、裝飾與內部空間大致保持原貌，呈現出當時細緻的建築工藝，透過修復活化，讓民眾認識里港地區發展的歷史面貌。

文資所表示，里港郵便局因長期閒置與缺乏日常維護保養，木構處有多處損壞，屋頂破大洞，為預防漏水以大帆布披蓋，修復工程開工後，工期約400天，預計於明年底完工，期待修繕完成後，讓歷史建築風華再現，並串聯周邊文化與歷史資源，重塑里港核心區新風貌，以展場、商場，活化歷史建築方式，帶動地方藝文發展。

位於屏東縣里港鄉鬧區的里港郵便局，登錄為屏東縣歷史建築後，因長期閒置荒廢，縣府再爭取修復經費，縣長周春米今天主持開工儀式，定明年底完工。圖／屏東縣政府提供
位於屏東縣里港鄉鬧區的里港郵便局，登錄為屏東縣歷史建築後，因長期閒置荒廢，縣府再爭取修復經費，縣長周春米今天主持開工儀式，定明年底完工。圖／屏東縣政府提供
位於屏東縣里港鄉鬧區的里港郵便局，登錄為屏東縣歷史建築後，因長期閒置荒廢，縣府再爭取修復經費今天開工，定明年底完工。圖／民眾提供
位於屏東縣里港鄉鬧區的里港郵便局，登錄為屏東縣歷史建築後，因長期閒置荒廢，縣府再爭取修復經費今天開工，定明年底完工。圖／民眾提供
位於屏東縣里港鄉鬧區的里港郵便局，登錄為屏東縣歷史建築後，因長期閒置荒廢，縣府再爭取修復經費今天開工，定明年底完工，包括主建築、附屬設施都活化再利用。</p><!--5--><p> 圖／屏東縣政府提供
位於屏東縣里港鄉鬧區的里港郵便局，登錄為屏東縣歷史建築後，因長期閒置荒廢，縣府再爭取修復經費今天開工，定明年底完工，包括主建築、附屬設施都活化再利用。

圖／屏東縣政府提供

位於屏東縣里港鄉鬧區的里港郵便局，登錄為屏東縣歷史建築後，因長期閒置荒廢，縣府再爭取修復經費，縣長周春米今天主持開工儀式，定明年底完工。圖／屏東縣政府提供
位於屏東縣里港鄉鬧區的里港郵便局，登錄為屏東縣歷史建築後，因長期閒置荒廢，縣府再爭取修復經費，縣長周春米今天主持開工儀式，定明年底完工。圖／屏東縣政府提供

屏東縣 歷史建築

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