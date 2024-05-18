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高雄人最想在哪增設人行道？交通局：「你許願我們來改善」
高市交通局為加強道路交通安全，今天舉辦「行人交通安全改善許願池X工作坊」，邀請各行各業的道路用路人進行對話討論，現場反應熱絡，與會民眾希望交通局能改善行人通行環境，提出增設人行道、左轉專用道、多規劃行人專用時相、行人庇護島及道路整平等建議。交通局長張淑娟說，會納入未來施政參考。
交通局說，高雄市以「人本交通」為重點施政項目，近年除大量設置放大型行人燈，讓長輩看得更清楚，也讓行穿線退縮劃設，以提供車輛停讓行人空間，在多條大眾運輸場站周邊道路，如大順路、瑞隆路等，也執行人行環境改善工程，今年度將改善82處行人易肇事路口，並完成154校的校園行車安全改善計畫。
交通局表示，今天會中以「號誌」、「標線」、「行人工程」等議題分組，由交通局及「標線改造台灣路」主編劉冠頡擔任桌長，近30位市民朋友及公民團體參加討論，首先引導市民朋友以自身經驗，提出現況行人交通安全所面臨到的問題，歸納建議後再擬定出可行的改善策略，並分享各議題討論成果。
與會民眾建言踴躍，高雄市議員張博洋，以及議員白喬茵、蔡金晏、黃香菽代表都到現場參與討論。張博洋說，工作坊能帶來雙向交流，除了讓市民對交通設計更加認識，也讓局處更了解民眾需求，可研議常態舉辦。
與會民眾提出建議，希望交通局可以增設人行道、左轉專用道、多規劃行人專用時相、行人庇護島及道路整平，提供用路人更安全的通行空間。
交通局說，今天透過民眾參與過程提出不同的想法，激盪出更多面向交通安全改善方式，將成為為市府未來政策規劃的重要參考依據。
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