紐西蘭牛乳明年起降至零關稅 屏東酪農建立品牌穩定通路突圍
屏東縣是牛乳生產大縣，年產量近8萬噸，面對明年「台紐經濟合作協定」全面實施、紐國進口牛乳降至零關稅的衝擊，縣府近年協助縣內酪農升級建立自主品牌和市場行銷通路，強化國產牛乳競爭力，今天在屏東市勝利星村登場的「屏東牛乳嘉年華」，有如成果展；在地酪農說，面對低價進口乳來襲，國產牛乳用新鮮、優質和親民價突圍。
屏東縣有104場畜牧場，飼養約2.3萬頭牛，年生產生乳近8萬公噸，年產值23億元，在全國名列前茅，也是縣內重要產業之一，「台紐經濟合作協定」明天起全面實施、紐國進口的牛乳將降至零關稅，加上俄烏戰爭後，原物料高漲，讓酪農飼養成本面臨重大挑戰，縣府協助酪農建立自主品牌，透過台農鮮乳廠產製及家樂福通路行銷，帶動屏東酪農升級，提供民眾在地、新鮮、平價、安全的鮮乳。
吳姓酪農說，進口牛乳經過超高溫殺菌，部分營養成分流失，跟國產鮮乳營養含量不同，且自生產、運輸進入台灣，大概在30天以上，相較國產鮮乳自牧場生產到送至消費者手上約3天，從保存條件與期限來看，鮮乳要大量進口較困難，鮮度是國產牛乳的優勢，做出新鮮風味的區隔性，才有競爭力，同時透過加工技術精進品質，建立穩定的行銷通路，可在低價進口乳大舉進台時突圍。
今天登場的「屏東牛乳嘉年華」，集結縣內優質乳牛場與在地小農，包括高大鮮乳、阿猴鮮乳、萬丹鮮乳、丹醇鮮乳和屏東科技大學鮮乳，酪農各自打出不同的品牌特色，如高大鮮乳為獲得國內首個動物福利標章認證的牛乳，丹醇鮮乳的乳源來自自家崙頂牧場提供的一手鮮乳，沒有多餘運輸或加工過程，僅用高品質生乳才採用的標準高溫短時間殺菌法，保留更多鮮乳營養。
以屏東古地名冠名的阿猴鮮乳，是由縣府輔導的里港鄉酪農戶與台農鮮乳廠及家福公司合作推出的新品牌鮮乳，由里港鄉牧場直送台農鮮乳廠，每位酪農戶經營資歷均超過25年，從原物料到乳牛飼養管理層層把關，以高標準要求，保留鮮乳風味，讓消費者喝到純純的牛奶香，以親民價吸引消費者嘗鮮，在超市熱銷。
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