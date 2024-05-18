紐西蘭牛乳明年起降至零關稅 屏東酪農建立品牌穩定通路突圍

屏東縣是牛乳生產大縣，年產量近8萬噸，面對明年「台紐經濟合作協定」全面實施、紐國進口牛乳降至零關稅的衝擊，縣府近年協助縣內酪農升級建立自主品牌和市場行銷通路，強化國產牛乳競爭力，今天在屏東市勝利星村登場的「屏東牛乳嘉年華」，有如成果展；在地酪農說，面對低價進口乳來襲，國產牛乳用新鮮、優質和親民價突圍。

屏東縣有104場畜牧場，飼養約2.3萬頭牛，年生產生乳近8萬公噸，年產值23億元，在全國名列前茅，也是縣內重要產業之一，「台紐經濟合作協定」明天起全面實施、紐國進口的牛乳將降至零關稅，加上俄烏戰爭後，原物料高漲，讓酪農飼養成本面臨重大挑戰，縣府協助酪農建立自主品牌，透過台農鮮乳廠產製及家樂福通路行銷，帶動屏東酪農升級，提供民眾在地、新鮮、平價、安全的鮮乳。

吳姓酪農說，進口牛乳經過超高溫殺菌，部分營養成分流失，跟國產鮮乳營養含量不同，且自生產、運輸進入台灣，大概在30天以上，相較國產鮮乳自牧場生產到送至消費者手上約3天，從保存條件與期限來看，鮮乳要大量進口較困難，鮮度是國產牛乳的優勢，做出新鮮風味的區隔性，才有競爭力，同時透過加工技術精進品質，建立穩定的行銷通路，可在低價進口乳大舉進台時突圍。

今天登場的「屏東牛乳嘉年華」，集結縣內優質乳牛場與在地小農，包括高大鮮乳、阿猴鮮乳、萬丹鮮乳、丹醇鮮乳和屏東科技大學鮮乳，酪農各自打出不同的品牌特色，如高大鮮乳為獲得國內首個動物福利標章認證的牛乳，丹醇鮮乳的乳源來自自家崙頂牧場提供的一手鮮乳，沒有多餘運輸或加工過程，僅用高品質生乳才採用的標準高溫短時間殺菌法，保留更多鮮乳營養。