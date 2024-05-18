為領2包白米翻山越嶺 高雄大寮居民抱怨回饋金欠彈性

高雄鳳山水庫今辦水資源宣導活動，為領兩包白米，大寮區義仁、昭明、新厝等6地里民須繞行2至4公里崎嶇山路前往水庫所在地，居民今在社區及水庫大門口高掛陳情布條，不滿冒生命安全領白米及回饋金不可整建活動中心等項規定。立委林岱樺提案修法，另水利署長賴建信也受邀騎機車參與感受居民不便，他回應，會把民眾心聲轉達給新任部長知道，支持相關修法，把餅做大才有意思。

依據自來水相關法規，居住在水資源保護區的居民可依比例享有回饋，各地也會舉辦宣導活動。今早立委林岱樺邀經濟部水利署長賴建信一同騎機車赴鳳山水庫參加宣導活動，沿途行走6公尺寬蜿蜒道路，實地體驗在地鄉親的不便之處，

林岱樺指出，水資源宣導活動立意很好，但依法居民必須全住在水源保護區內才能在里內舉辦，大寮新厝及義仁兩里都不是全里位在保護區，所以最後只能選在水庫內空地舉辦，位置偏僻且交通不便，增加鄉親的安全隱患和不便。

義仁、新厝等地里長說，新厝里距離鳳山水庫超過4公里、義仁里約2公里，不該讓鄉親為領兩包白米而「拚命」，應該在人口集中的各里庄頭舉辦就好，這樣參加的人比較多，宣導效果才會好。

此外，回饋金用途限定集水區內水資源相關公共建設，如鋪路、水溝清淤等項目，居民依需求向各地公所提出申請。林岱樺說，水資源回饋行之有年，該做的都做了，不過公園設施、活動中心、道路監視器等項目都不可以使用，對居民很困擾，回饋金額不需要增加，但項目應該要更符合人民需求。

議員黃天煌表示，以前原本可在庄頭舉辦水資源宣導活動，後來應水公司要求改至鳳山水庫舉辦，水庫交通極為不便；補助項目也要放寬，希望水利署可以聽取地方意見。