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屏東縣上千宮廟僅33%無障礙 縣府續推宮廟友善空間補助

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣有1118間立案宮廟，設置友善空間僅占33%，縣府去年編列300萬元補助宮廟改善坡道、廁所等設施，今年度補助下周起受理申請，並視需求擴大辦理。圖／屏東縣政府提供
屏東縣有1118間立案宮廟，設置友善空間僅占33%，縣府去年編列300萬元補助宮廟改善坡道、廁所等設施，今年度補助下周起受理申請，並視需求擴大辦理。圖／屏東縣政府提供

宗教是多人心靈寄託的重要力量，長輩到寺廟走動也是生活日常，屏東縣境有1118間立案宮廟，但縣府盤點設置友善空間僅占33%，為鼓勵各宗教團體為民眾創造無障礙空間，去年編列300萬元助15家宮廟改善坡道、廁所等友善設施；今年度補助下周起受理申請，為達「不讓空間限制信仰與身心靈自由」願景，將視需求擴大辦理。

縣府民政處說，今年屏東縣65歲以上人口占全縣總人口數20.14％，已邁入超高齡化社會，到寺廟走動是部分長輩的生活日常，盤點縣內立案的1118間寺廟，僅370間設置友善空間，占33％，都是香火鼎盛、財務狀況好的的地方知名宮廟，無意願設置的有295間、占26％，高過有意願的198間，占18％。

民政處分析，廟方不願設置友善空間理由主要是經費不足，訪查發現，宮廟建築物多設有門檻、階梯，長輩、行動不便者、推著嬰兒車的民眾，想入廟參拜極不方便，此外，部分廁所也有地板不平，和小便斗、馬桶缺乏無障礙扶手等基本的友善設施。

民政處說，宗教是人類心靈安定的依歸，宮廟也是不分族群休閒、寄養心靈的場所，為讓宗教建築落實設置友善、便利及安全的環境設施，去年開辦友善空間設施補助計畫，金額不大，主要是拋磚引玉，提高宗教團體增設或改善友善空間設施意願，也達到一定的鼓勵效果，今年續辦。

有地方宮廟反映，打造無障礙環友善環境大家都想，但現行計畫每案坡道最高補助10萬、廁所設施15萬，對財源有限的小廟，仍是沉重的財務負擔，盼縣府能視各宮廟狀況提高補助額度，也有宮廟希望增加補助裝置電梯，落實高齡身障平權。民政處說，宮廟友善空間補助僅能投注部分經費，今年預計可協助21家宗教團體，若需求量大，將擴大補助預算。

屏東縣有1118間立案宮廟，設置友善空間僅占33%，縣府去年編列300萬元補助宮廟改善坡道、廁所等設施，今年度補助下周起受理申請，並視需求擴大辦理。圖／屏東縣政府提供
屏東縣有1118間立案宮廟，設置友善空間僅占33%，縣府去年編列300萬元補助宮廟改善坡道、廁所等設施，今年度補助下周起受理申請，並視需求擴大辦理。圖／屏東縣政府提供

屏東縣 廁所 長輩

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