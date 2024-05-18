屏東縣上千宮廟僅33%無障礙 縣府續推宮廟友善空間補助

宗教是多人心靈寄託的重要力量，長輩到寺廟走動也是生活日常，屏東縣境有1118間立案宮廟，但縣府盤點設置友善空間僅占33%，為鼓勵各宗教團體為民眾創造無障礙空間，去年編列300萬元助15家宮廟改善坡道、廁所等友善設施；今年度補助下周起受理申請，為達「不讓空間限制信仰與身心靈自由」願景，將視需求擴大辦理。

縣府民政處說，今年屏東縣65歲以上人口占全縣總人口數20.14％，已邁入超高齡化社會，到寺廟走動是部分長輩的生活日常，盤點縣內立案的1118間寺廟，僅370間設置友善空間，占33％，都是香火鼎盛、財務狀況好的的地方知名宮廟，無意願設置的有295間、占26％，高過有意願的198間，占18％。

民政處分析，廟方不願設置友善空間理由主要是經費不足，訪查發現，宮廟建築物多設有門檻、階梯，長輩、行動不便者、推著嬰兒車的民眾，想入廟參拜極不方便，此外，部分廁所也有地板不平，和小便斗、馬桶缺乏無障礙扶手等基本的友善設施。

民政處說，宗教是人類心靈安定的依歸，宮廟也是不分族群休閒、寄養心靈的場所，為讓宗教建築落實設置友善、便利及安全的環境設施，去年開辦友善空間設施補助計畫，金額不大，主要是拋磚引玉，提高宗教團體增設或改善友善空間設施意願，也達到一定的鼓勵效果，今年續辦。