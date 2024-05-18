高市道路舊標線未完全清除 民眾抱怨不美觀又影響判斷

高雄市在調整路口的斑馬線等標線時，採用磨除方式去除原本標線，卻不能完全消除痕跡。民代痛批，殘留的標線痕跡不僅不美觀，用路人也難以判斷。交通局說，標線調整對交通安全及秩序均有明顯改善，交通局會與工務局妥善溝通後再行施工，如有標線殘留痕跡，會儘速派工改善。

高雄市的中正路與五福路是重要的東西向幹道，五福路東端在凱旋路口匯入中正路，每到上下班交通尖峰時段，車流相當繁重，交通局為了行人安全，將路口原有的白色斑馬線，改成更顯眼的「綠斑馬」，但原本白色斑馬線痕跡卻未完全消除。

高雄市議員許采蓁說，交通局在調整標線時，沒有完全去除原本標線，包括中正路、五福路口的斑馬線，三多路、凱旋路口的標線都有這種狀況，造成市容不美觀、民眾也會感到困惑。

記者實地走訪中正路與五福路口，發現殘存的白色斑馬線痕跡，交通局已派工用黑色漆料遮蔽，但在附近的凱旋一路、河北一路口，仍有一條「若有似無」的白色斑馬線。

高雄市民陳姓男子說，過馬路遇到這種不清楚的斑馬線，會猶豫「能不能走」，如果已經不是斑馬線，市府應該完全消除標線，才不會讓人誤會。

許采蓁表示，市府正在做許多的標線改善，調整標線權責為交通局，但若要對道路刨鋪，則是工務局的工作，「這些路面標線等於是兩個單位未有效合作的證明」；市府應該由交通局開出名單，針對「較大型」、「有影響民眾判斷」的調整標線路段，請工務局做重新刨鋪，才能有效達到改善交通和美化市容的目的。

市議員張博洋說，斑馬線斑駁或是塗銷不完整等問題，應列入交通局的道路巡檢範圍，民眾若有發現也可打1999或向民意代表陳情來處理。

交通局說，苓雅區凱旋一路、河北一路口，在2021年打通河北路時，配合路口範圍改變，而磨除舊斑馬線，另在左邊劃設新的斑馬線，舊標線稍有浮現的情形，會再儘速派工加強塗銷。