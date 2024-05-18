學生半夜在高雄中央公園「划船」取樂 公園處最高罰9千

高雄中央公園生態池景觀優美，昨天深夜11時許卻有多名學生擅自登上池畔膠筏，在生態池划船取樂，岸邊還有同伴拿手機錄影，今天影片曝光，引發網友一片罵聲。高雄市公園處說，檢視學生在中央公園生態池用膠筏戲水的影片，初步確認行為已違反規定，最高可罰9千元，將移請警方調查當事人身分。

公園處說，昨晚大概有4、5名學生聚集在中央公園的生態池，學生們先錄影宣示「這次出海會活著回來，會把槳跟船收好、救生圈也會歸位，不造成中央公園汙染」。

根據影片內容，先是2人登上岸邊的膠筏，解開纜繩後划進生態池，接著影片跳接為3人一起划膠筏的畫面，錄影者還因為光線昏暗，與同伴爭論是iPhone 14或iPhone 15的錄影效果更好。

公園處說，學生划的膠筏屬於公園處所有，平時會有工作人員划膠筏，整理生態池中的植物或者清理垃圾，「膠筏並不是戲水用具，也沒有開放民眾使用」，依公園管理自治條例，公園內的水池禁止戲水，學生的行為可處1500至9000元罰鍰。