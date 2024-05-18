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人口跌破80萬 屏恐少12席議員

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導

屏東縣人口數至上月跌至79萬2856人，創55年來新低，若持續衰退，依地方制度法規定，下屆縣議員席次恐大減12席，民進黨屏東籍立委徐富癸、鍾佳濱及伍麗華為此在立法院爭取調降人口門檻為70萬，國民黨屏東籍不分區立委蘇清泉則認為，人口數和議員的席次比例，尚待各方討論。

屏東縣1997年的人口數為91.3萬人，2002年起逐年漸減，前年8月底跌破80萬人大關，至去年已連續22年呈現下跌，縣長周春米上任後為搶救人口數，推出諸多獎勵和補助政策，雖微幅回升，短期內仍難回80萬人關卡。

依地方制度法，縣市人口80萬人以下，議員席次不得超過43人，目前屏東縣有55席議員，人口數卻已低於80萬門檻。立委徐富癸說，屏東縣受少子化及老年化重擊，人口呈負成長，立委席次已從3席降為2席，設若全縣人口數低於80萬人，下屆議員席次至多會減少12席，屆時縣民恐難找到縣議員，幫忙爭取權益，「地制法相關條文不修法，對屏東縣將產生嚴重影響」。

徐表示，黨團會議協商時，他主張將80萬的人口門檻下修為70萬人，獲立委鍾佳濱、伍麗華和蘇巧慧支持，期望修法盡快通過。

屏東縣 議員 門檻

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