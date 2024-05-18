高雄翠華路施工 8個月82起車禍

因應台積電高雄廠進駐，高雄市政府在左楠地區啟動多個交通改善計畫，其中翠華路砸2.84億元由6線道拓寬為8線道，但施工期間尖峰時段交通嚴重壅塞；民代指施工8個多月來已發生82起車禍、56人受傷，民眾怨聲載道，車禍發生時更是寸步難行；副市長林欽榮指出，整體工程會加快，並協調加派警力與義交疏導。

高雄市府為改善楠梓產業園區聯外交通，拓寬翠華路，由明潭路至世運大道近1.35公里拓寬為40公尺、雙向8車道，但施工期間塞車嚴重。

市議員李雅芬說，原本左楠路南下單向有3車道，進翠華路後因工程縮減為2線道和1機車道，不只右道封閉標誌不明顯，右轉至左營大路的路口也封閉，只能在海功東路繞回，汽機車全在同一路口右轉，經常搶道，直行機車則擠在狹窄機車道內。議員陳善慧表示，道路縮減造成後昌路至明潭路塞車嚴重，市民雖體諒交通黑暗期，但仍期待工程加速。

工務局長楊欽富說，翠華路工程採半半施工，目前正施作西側工程，維持北上、南下各3線道通行，西側完工後換做東側，完工後全線為8線道。已加緊趕工。副市長林欽榮解釋，左楠路右轉至左營大路沿路工程圍籬8月會全數撤除，拓寬工程也提早到明年中完工，尖峰時間市府會加強全線指引標誌，並派義交與警力疏導。