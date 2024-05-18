快訊

準總統回應了！立院審國會改革法案爆衝突 賴清德凌晨發文籲回歸理性討論

國會改革法案未審完…韓國瑜午夜宣布休息 下周二再戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄國賓改建 容積率破千惹議

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

高雄國賓飯店熄燈後業者提危老鑑定，危險分數達標準，但開發容積卻從840％暴增至1142％，即從1.7萬坪增加至2.3萬坪；議員邱于軒質疑，此案檢測分數在2020年時未達30分，2年後容積卻暴增，光容積獎勵價值就達36.7億，且超高大樓影響甚劇，擔心如台北京華城案，要求成立鑑定小組重新審議；工務局回應，此案由台北市結構技師公會審核，一切合乎規定。

高市副市長林欽榮稱，國賓被鑑定為危老，絕對依法依規。工務局回應，國賓飯店屋齡大於30年，委託台北市結構技師評估結果，R值為65.71分，後經台北市結構技師公會審核，修正R值為52.45分，大於危老重建R值45分，符合危老重建條例規定。

邱于軒昨質詢表示，容積率影響建物高度及土地開發使用強度，未來國賓翻建，550名住戶進住後交通疏運、垃圾及汙水都引起疑慮。令人起疑的是，國賓2020年進行工安申報時，結構安全危險度總評估分數（R值）小於30，不符危老建築，評估辦法修正後，台北市結構技師公會再次評估，R值為65.71分達危老標準。

「失控的容積，會造成失能的城市」邱于軒說，國賓依原本840％容積率計，基礎容積為1萬7019坪，若依1142％容積率計算，會增加至2萬3146坪，光危老容積獎勵就能拿到6127坪，以當地1坪60萬計價，獎勵價值達36.7億，最終加上容積免計與獎勵，總樓地板面積可達4.5萬坪。

她表示，台北市結構技師公會在簽核章提到「公會僅為評估學理部分進行查核，其他檢測和評估內容均由本報告簽證專業技師自行負責」，令人質疑北市結構技師工會根本不願背書，要求高市府應組成鑑定小組，重新審議。

北市 容積率 邱于軒

延伸閱讀

京華城案 議會專案小組擬約詢北市前副市長

高雄國賓改建案「容積率破千」惹議 議員要求重新鑑定

陸多地明定 樓梯、機房不計入公設

京華城容積率提高非一次到位 陳宥丞：並無不法

相關新聞

台電挖破水管 高雄恐10萬戶停水

台電前晚在高雄市仁武區仁林路產業園區施工時不慎挖破自來水管，大量黃泥水從工地湧出，道路緊急封閉。據查被挖破水管每天漏水量...

高雄國賓改建 容積率破千惹議

高雄國賓飯店熄燈後業者提危老鑑定，危險分數達標準，但開發容積卻從840％暴增至1142％，即從1.7萬坪增加至2.3萬坪...

高雄翠華路施工 8個月82起車禍

因應台積電高雄廠進駐，高雄市政府在左楠地區啟動多個交通改善計畫，其中翠華路砸2.84億元由6線道拓寬為8線道，但施工期間...

人口跌破80萬 屏恐少12席議員

屏東縣人口數至上月跌至79萬2856人，創55年來新低，若持續衰退，依地方制度法規定，下屆縣議員席次恐大減12席，民進黨...

金門觀光圈籌備會邀產官學研商 敲定5大面向救觀光

為整合金門觀光產業，促進觀光蓬勃發展，交通部觀光署今天下午假金門縣立體育場3樓會議室召開「113年金門觀光圈成立籌備會議...

金廈小三通6月1日起恢復行李託運 旅客購票時就可託運

經常搭乘金廈小三通的旅客注意囉， 金門縣港務處今天表示，為了方便旅客，金廈兩岸航商業者與業管主管規劃自6月1日起恢復疫情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。