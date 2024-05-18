高雄國賓改建 容積率破千惹議

高雄國賓飯店熄燈後業者提危老鑑定，危險分數達標準，但開發容積卻從840％暴增至1142％，即從1.7萬坪增加至2.3萬坪；議員邱于軒質疑，此案檢測分數在2020年時未達30分，2年後容積卻暴增，光容積獎勵價值就達36.7億，且超高大樓影響甚劇，擔心如台北京華城案，要求成立鑑定小組重新審議；工務局回應，此案由台北市結構技師公會審核，一切合乎規定。

高市副市長林欽榮稱，國賓被鑑定為危老，絕對依法依規。工務局回應，國賓飯店屋齡大於30年，委託台北市結構技師評估結果，R值為65.71分，後經台北市結構技師公會審核，修正R值為52.45分，大於危老重建R值45分，符合危老重建條例規定。

邱于軒昨質詢表示，容積率影響建物高度及土地開發使用強度，未來國賓翻建，550名住戶進住後交通疏運、垃圾及汙水都引起疑慮。令人起疑的是，國賓2020年進行工安申報時，結構安全危險度總評估分數（R值）小於30，不符危老建築，評估辦法修正後，台北市結構技師公會再次評估，R值為65.71分達危老標準。

「失控的容積，會造成失能的城市」邱于軒說，國賓依原本840％容積率計，基礎容積為1萬7019坪，若依1142％容積率計算，會增加至2萬3146坪，光危老容積獎勵就能拿到6127坪，以當地1坪60萬計價，獎勵價值達36.7億，最終加上容積免計與獎勵，總樓地板面積可達4.5萬坪。

她表示，台北市結構技師公會在簽核章提到「公會僅為評估學理部分進行查核，其他檢測和評估內容均由本報告簽證專業技師自行負責」，令人質疑北市結構技師工會根本不願背書，要求高市府應組成鑑定小組，重新審議。