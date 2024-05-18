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台電挖破水管 高雄恐10萬戶停水

聯合報／ 記者王勇超蔡世偉宋原彰／高雄報導
台電挖破自來水管造成工地及路面淹水，之後緊急從工地一角挖洞排水，也打開工地旁的排水溝，以利排水。記者蔡世偉／攝影
台電挖破自來水管造成工地及路面淹水，之後緊急從工地一角挖洞排水，也打開工地旁的排水溝，以利排水。記者蔡世偉／攝影

台電前晚在高雄市仁武區仁林路產業園區施工時不慎挖破自來水管，大量黃泥水從工地湧出，道路緊急封閉。據查被挖破水管每天漏水量達1萬噸，自來水公司緊急調度供應24萬戶用水，暫未停水，若維修施工期間大規模停水，影響恐達10萬戶。高雄市長陳其邁說，已成立應變小組解決產業園區用水與修管期間的民生用水需求。

前晚7點遭台電挖破的自來水管，直徑200公分，自來水宛如湧泉從地底冒出，淹沒周邊道路，高雄市政府緊急封閉仁林路、澄清路至仁林路、仁心路口，深怕用路人發生意外。

記者昨天直擊，至下午1點多，黃泥水仍持續湧出，水公司在工地一角開挖大洞，裝排水箱導流到水溝，也打開附近排水溝蓋以利排水，但滾滾泥水像洩洪一樣。

自來水公司說，這處水管每天漏水量達1萬噸，如完全停水，楠梓、大社、梓官、橋頭、彌陀都會受影響；水公司為此緊急調度供應24萬戶用水，目前供水正常，後續修復以不影響民眾用水為目標，如需停水搶修，將提前公告停水時間及範圍，讓民眾預做準備。

當地居民說，看著大量自來水流進水溝，感到非常可惜，也擔心未來為了修理水管會大規模停水。仁武區一名小吃店老闆娘擔心地說，萬一停水要怎麼做生意。仁武區一名男子說，家中雖有裝設水塔，如果停水，還是不夠用。

台電高屏供電營運處表示，為讓懸在高空的輸電線（架空線）下地，在仁武區仁林路展開推管工程，不料前晚7點多施工時，挖破埋在地底的自來水管，立刻通報台水公司到場維修。他們開工前有調閱管線圖資，卻挖破水管，後續將釐清是圖資有誤，還是設計圖出問題。水利局長蔡長展說，目前採臨時管調水，用水影響範圍需看臨時管布設情形，市府會積極協助。

停水 水公司

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