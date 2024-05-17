澎湖鼎灣文化創生 建立永續發展產業鏈

台南生活美學館推動「地方創生文化環境營造計畫」，今天訪視湖西鄉鼎灣社區發展協會「鼎灣百草飲食產業創生計畫」，期吸引青年返鄉，形塑鼎灣村文化品牌形象，建立永續發展產業鏈。

出席今天「鼎灣百草飲食產業創生計畫」訪視者，包括澎湖湖西鄉藝術家洪根深、文史作者蔡福松、紀錄片導演陳蔚慈、台南藝術大學助理教授許遠達、台灣城鄉特色發展協會理事長許主冠、深根文化工作坊執行長王貞儒、文化部地方創生計畫委員彭俊亨，以及澎湖縣文化局長洪棟霖、縣議員吳政杰等人。

為展現推動地方創生能量，鼎灣社區發展協會串聯鼎灣村文化地景及百草餐桌規劃觀光小旅行，訪視人員從信仰中心的開帝殿為起點，走訪鼎灣村文化及產業景觀，包含藥籤牆、四眼井、八卦池及菜宅等，並品嘗特色百草料理及近期開發百草茶，深度體驗地方魅力。

台南生活美學館長黃瓊瑩表示，這項地方創生文化環境營造計畫，鼓勵社區盤點地方飲食文化脈絡，以及結合飲食文化來推動地方創生。鼎灣社區發展協會以百草文化為核心，融合在地產業及文化資源特色，期吸引青年返鄉，形塑鼎灣村文化品牌形象，建立永續發展產業鏈。

澎湖縣文化局長洪棟霖說，鼎灣民風純樸，開帝殿信仰文化淵遠流長，加上四眼井、八卦池及菜宅景觀，串聯馬公洪根深美術館，經地方創生計畫，建構完整「人、文、地、產、景」觀光特色，發展四季可運行飲食文化旅遊。

湖西鄉長陳振中表示，「鼎灣百草飲食產業創生計畫」營造以飲食為主題的產業觀光路線及據點，創造鼎灣地方活力與特色亮點，永續發展自然、生態及觀光特色，延續傳統文化傳承。