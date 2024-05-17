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金門觀光圈籌備會邀產官學研商 敲定5大面向救觀光

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門觀光圈成立籌備會議」今天下午召開，邀集金門觀光相關產、官、學界共同討論觀光圈推行方向。圖／讀者提供
金門觀光圈成立籌備會議」今天下午召開，邀集金門觀光相關產、官、學界共同討論觀光圈推行方向。圖／讀者提供

為整合金門觀光產業，促進觀光蓬勃發展，交通部觀光署今天下午假金門縣立體育場3樓會議室召開「113年金門觀光圈成立籌備會議」，邀集金門觀光相關產、官、學界共同討論觀光圈推行方向，確定將以「跨域共享」、「品牌形塑」、「數位轉型」、「創新遊程」及「精準行銷」5大面向，發展金門觀光圈計畫，串連金門觀光圈產業。

據了解，金門縣長陳福海多次與中央座談會中積極爭取，並於各項會議中表明金門成立觀光圈的需求。觀光署署長周永暉上任後，也承諾協助金門成立全國第18個觀光圈，今年度中央挹注800萬經費，評選優質廠商，將陪伴金門觀光產業，將透過店家交流、產業風格形塑、將資源整合、擴大行銷及建立品牌，預計整合金門「食、宿、遊、購、行」各大構面的能量，帶動觀光整體發展，產業代表更期待5月27日金門觀光圈成立大會，期共同為地方觀光盡力，一同帶動活絡金門觀光產業經濟效益。

今天下午的籌備會議由交通部觀光署旅遊推廣組組長黃怡平主持，與會成員包括金門縣政府觀光處長許績鑫、金門酒廠行政副總趙志中、交通部航港局中部航務中心金門辦公室專門委員顧克亞、金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信、金門縣旅館商業同業公會理事長白國良、內政部國家公園署金門國家公園管理處及在地觀光公協會代表逾50多人參與。

觀光署表示，金門觀光環境歷經不同階段的影響與轉變，從著重遊客量、陸客旅遊、團客旅遊，轉變成分眾旅遊及主題精緻的深度旅遊，觀光相關產官學界皆齊心努力發展。本次推動金門觀光圈，將以『跨域共享』、『品牌形塑』、『數位轉型』、『創新遊程』及『精準行銷』5大面向，發展金門觀光圈計畫，串連金門觀光圈產業，共同推動觀光圈願景，以站穩國旅市場，拓展兩岸及國際旅客為目標，盼一齊為金門觀光發展掀開嶄新的一頁。

金門觀光圈成立籌備會議，由交通部觀光署旅遊推廣組組長黃怡平（中）主持，盼整合金門觀光產業。圖／讀者提供
金門觀光圈成立籌備會議，由交通部觀光署旅遊推廣組組長黃怡平（中）主持，盼整合金門觀光產業。圖／讀者提供

交通部 觀光署 金門

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