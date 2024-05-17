金廈小三通6/1起恢復行李託運 旅客購票時就可託運

經常搭乘金廈小三通的旅客注意囉， 金門縣港務處今天表示，為了方便旅客，金廈兩岸航商業者與業管主管規劃自6月1日起恢復疫情前的行李託運業務，讓旅客在購票時就可以託運行李，不用在搭船時全程扛著大包小包，但也提醒旅客行李勿超重，以免遭拒載。

兩岸小三通客運航線因疫情影響自109年2月10日起停航近三年，在去年1月7日起復航，期間為有效滿足人民往來兩岸的需求，金廈航線航班從復航初期每日往返2航班，調增至現行金廈航線每日往返16航班。

小三通復航後搭乘人數屢創新高，不少尖峰時段航班客滿，部分旅客因攜帶超大件行李，除影響雙方場站通關秩序外，船艙因過多行李無法容納致堆放於走道上，造成其他旅客不便，甚而影響船舶航行安全。 經過金廈兩岸航商業者協商並共同聲明自去年9月20日實施行李管制，以維護秩序及船舶航行安全。

據了解，先前未恢復行李託運業務，主要是五通碼頭過去配合防疫期於入境設有相關檢疫設備，致使暫停原提供之行李託運服務，近期五通碼頭已完成拆除檢疫設備，雙方主管部門初步規劃自113年6月1日起恢復疫情前行李 運業務，以維持場站通關常態化作業順暢。