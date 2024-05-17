大樹玉荷包產量不到3成 行口到果園搶貨

高雄荔枝種植面積全台第一，大樹區玉荷包即將進入盛產期，但因天候因素，產量不到3成，大樹區農會總幹事歐幸娟表示，今年玉荷包價錢會比往年貴，行口更直接到果園搶貨。

歐幸娟告訴中央社記者，大樹玉荷包下週起進入盛產期，但因天候不佳，開花率雖有6、7成，但4月間的大雨導致裂果、落果，嚴重影響產量，僅剩不到3成。已有行口跑到果園直接下單搶貨，目前有22家外貿商下單，共訂購300公噸。

歐幸娟說，產量不足也帶動玉荷包價格，北農日前拍賣出現1公斤683元的天價，大樹區農會5斤裝的1200元禮盒，比去年貴100元。

根據高雄市農業局資料，高雄荔枝種植面積約3043公頃，以大樹區1808公頃及旗山區513公頃最多，其中玉荷包為主要品種，面積全台第一，約有2350公頃，黑葉荔枝則有610公頃。

農業局指出，今年玉荷包開花約有6至7成，著果期天候不佳，造成玉荷包持續落果嚴重，整體產量僅剩3成，後續仍有可能持續落果；黑葉荔枝則受到1月時高溫影響，不利花芽分化，開花率約為4成，受災超過2成5。