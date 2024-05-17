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澎南心動遊程 文化輕旅行體驗馬公風情

中央社／ 澎湖縣17日電

澎湖觀光季開始，馬公市公所連續第4年推出「澎南心動體驗趣2.0」。透過文化輕旅行，讓遊客體驗澎南各具宗教、捕魚等海洋、文化資產與地景等多元傳統漁村產業文化。

馬公市長黃健忠與澎湖縣導遊領隊服務職業工會理事長孫一中等人今天出席市公所大禮堂的「澎南心動體驗趣2.0」發布會，安排社區發展協會、地方里長、旅遊業者率先踩線體驗，縣府農漁局、海洋委員會與觀光署澎湖國家公園風景區管理處也派員參與遊程體驗。

黃健忠表示，馬公是海洋文化非常豐富多元城市，地方所稱「澎南」，包括鐵線至風櫃等幾個里。具備傳統漁村型態特色，如風櫃里清緄、五德里石滬抓魚、鎖港里定置網(午後漁市場)、嵵裡里與緊鄰的井垵里曬漁場，各具宗教、捕魚等海洋與文化資產與地景等多元傳統漁村產業文化多元呈現。

黃健忠說，邁入第4年「澎南心動」文化輕旅行，以馬公市澎南區為主線，範圍涵蓋興仁的進士第、鎖港定置網、山水上帝廟的大金龜、五德古厝、井垵敲魚乾、嵵裡海水浴場、及風櫃洞等，將各里各社區人文地(產)景特別點綴出來。

市公所新聞稿表示，「澎南心動」透過專屬導覽車將各個點跟點連結起來成為一條文化線，又再細分早、中、晚三種不同又多元體驗遊程。今年活動行程委由世威旅行社辦理，即日起採事先報名方式，可洽世威旅行社或各旅遊相關業者。

文化資產 澎湖縣 馬公

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