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台電挖破自來水管淹沒工地和路面 挖洞排水居民嘆可惜

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
除了在工地一角挖洞排水，工地旁排水溝也被打開蓋子以利排水。記者蔡世偉／設有
除了在工地一角挖洞排水，工地旁排水溝也被打開蓋子以利排水。記者蔡世偉／設有

昨天台電在高雄仁武一處工地不慎挖破自來水管，大量自來水導致工地積水，也混雜泥土湧漫路面，相關單位挖洞排水，確保用路人安全。但事發過了一天，漏水情形仍未改善，讓居民看著湧出的大量自來水白白浪費，直呼可惜。

仁武產業園區一處工地，昨夜突然冒出大量泥水，原來是台電施工不當挖破地下直徑200公分的自來水管，一時間自來水宛如湧泉從地底冒出，淹沒周邊道路，還因此緊急封閉四周交通，深怕用路人意外發生。

高雄市長陳其邁今日出席議會市政總質詢時接受媒體訪問，他表示，市府昨天接獲台水跟台電公司的通知，就立刻啟動相關的應變措施，也由副市長林欽榮成立應變小組，針對產業園區的用水跟整個管線修復期間，怎麼樣能夠讓民眾的不便減到最低。

水利局長蔡長展表示，今天自來水公司以及台電公司去現場會勘，目的就是要做一些管線的臨時管調水，原則上應該是會用在獅龍溪這條排水的上面，水利局這邊會給予協助。

至於整修期間可能影響範圍，則要看今天所有管線的臨時管布設，才能夠確定，後續會積極協助這件案子，趕快把管線修復搶通。

記者實際走訪發現，截至下午1點，漏水情形仍十分嚴重，相關單位特地在工地一角挖了一個大洞排水，宛如洩洪，附近的排水溝蓋也被一一打開以利排水，所以已無水淹道路情形。但看著大量自來水湧出，附近居民仍感到可惜，也擔心未來為修繕會大規模的停水，造成生活不便。

工地內被挖破水管的區域明顯有一個水窪，圍籬外則不停冒水。記者蔡世偉／攝影
工地內被挖破水管的區域明顯有一個水窪，圍籬外則不停冒水。記者蔡世偉／攝影
台電挖破自來水管造成工地以及路面淹水，緊急從工地一角挖洞排水，宛如洩洪十分壯觀。記者蔡世偉／攝影
台電挖破自來水管造成工地以及路面淹水，緊急從工地一角挖洞排水，宛如洩洪十分壯觀。記者蔡世偉／攝影

台電 水利局

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