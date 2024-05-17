快訊

荷包哭了！ 50嵐「4縣市」6月1日起上漲5元 只有「這品項」不漲

台股收2萬1258點 蔡英文執政8年指數漲1.6倍

南韓軍方：北韓朝日本海發射不明彈道飛彈

台電仁武工程挖破自來水管 高雄楠梓、橋頭等地受影響

中央社／ 記者林巧璉高雄17日電

台電昨天在高雄市仁武區仁林路進行工程時，不慎挖破自來水管，漏水情形影響楠梓、大社、梓官、橋頭、彌陀等地。市長陳其邁表示，市府與台電台水成立應變小組，將儘速修復。

台灣自來水公司第七區管理處指出，今天漏水情形改善，目前尚未停水維修，持續以調度方式供給24萬戶用水，這2天會與市府、台電協商確認維修方案，將採取影響程度最低的方式進行，會盡力減少停水戶數。

台電表示，昨天施工過程不慎撞破自來水管線，現場湧出大量泥水，因泥水湧到路面，周邊一度封閉道路。台電也立即通報水公司，後續將研擬維修方案。

陳其邁今天在高雄市議會接受媒體聯訪時表示，市府昨天接獲台水跟台電公司通知，立刻啟動應變措施，包括產業園區的用水和降低管線修復期間的不便。

高雄市水利局長蔡長展說，水公司與台電今天現場會勘，會做一些臨時管線調水，水利局會給予協助；漏水整體影響範圍要看今天的所有管線的臨時管布設情形。

台電 漏水 高雄市

延伸閱讀

左營翠華路拓寬「交通大亂」8個月82場車禍 市府回應了

台電施工挖破仁武區自來水管每天漏水1萬噸 維修恐大規模停水

盼解港湖供電！台電喊話發松湖臨時變電所施工許可 北市府回應了

庄頭一片黑暗！高雄林園配電事故釀2035戶停電 里長：快被罵翻

相關新聞

屏東人口跌破80萬恐大減12席議員 綠委爭取修法藍委有意見

屏東縣人口近年持續下滑，至上月已跌至創近55年來新低的79萬2856人，距80萬人口、55席縣議員席次的門檻愈來愈遠，若人口持續衰退，依地方制度法下屆縣議員席次將大減12席；為此，民進黨屏東籍立委徐富癸、鍾佳濱及伍麗華在立法院提案爭取將80萬人調降為70萬，國民黨屏東籍不分區立委蘇清泉則認為，人口數和議員的席次比例是否需要調整，尚待各方討論。

高雄國賓改建案「容積率破千」惹議 議員要求重新鑑定

高雄國賓飯店熄燈後，業者提危老鑑定，危險分數65.71達危老標準，開發容積從840％增至1142％，議員質疑該檢測分數2020年未達30分，2年後卻暴增，光容積獎勵價值就達36.7億，超高大樓影響地方甚劇，要求市府公開資料，組成鑑定小組重新審議；工務局回應此案皆由北市結構技師公會審核，一切合規。

左營翠華路拓寬「交通大亂」8個月82場車禍 市府回應了

為改善楠梓產業園區聯外交通，高市府去年砸2.84億，9月進行翠華路拓寬工程，針對明潭路至世運大道近1.35公里，全段拓寬為40公尺、雙向8車道（3快1慢車道），但工程期造成塞車嚴重，8個月發生82件車禍、56人受傷，原預計後年3月完工，地方盼加速；工務局回應，工程已趕工，預計明年中提前完工。

「俠女律師」遞補宣誓金門縣議員 吳佩雯：嚴格監督縣政

無黨籍金門縣議員吳佩雯今天上午遞補宣誓就職，由議長洪允典擔任典禮主持人，吳佩雯是金門首位有律師資格的議員，她表示，未來會秉持法律專業，為鄉親嚴格監督縣政，為鄉親謀取更好福利，期盼鄉親能多給予她支持與鼓勵。

屏東空氣品質昨亮紅色警示 環保局啟動應變查獲露天燃燒

昨天受環境風場吹東北風影響，挾帶境外汙染物影響台灣及離島地區，且午後日照強烈致使臭氧濃度上升，恆春測站達到對所有族群不健...

端午節不立蛋立西瓜！ 屏東佳冬鄉「端午節立瓜」報名秒殺

屏東縣佳冬鄉石光見不是西瓜產地，但全台八成瓜苗都出自當地，還有批環繞全島種西瓜的「遊牧民族」，端午節有應景的立蛋，佳冬鄉民6年前發想結合鄉內西瓜產業，在端節舉辦全國首創的「正午立西瓜」，4年前再前進台北凱達格蘭大道，打響「西瓜『源』鄉」名號，卻遇疫情停辦，睽違4年的立瓜今年復辦，開放400組報名半小時就滿額。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。