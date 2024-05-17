台電仁武工程挖破自來水管 高雄楠梓、橋頭等地受影響
台電昨天在高雄市仁武區仁林路進行工程時，不慎挖破自來水管，漏水情形影響楠梓、大社、梓官、橋頭、彌陀等地。市長陳其邁表示，市府與台電台水成立應變小組，將儘速修復。
台灣自來水公司第七區管理處指出，今天漏水情形改善，目前尚未停水維修，持續以調度方式供給24萬戶用水，這2天會與市府、台電協商確認維修方案，將採取影響程度最低的方式進行，會盡力減少停水戶數。
台電表示，昨天施工過程不慎撞破自來水管線，現場湧出大量泥水，因泥水湧到路面，周邊一度封閉道路。台電也立即通報水公司，後續將研擬維修方案。
陳其邁今天在高雄市議會接受媒體聯訪時表示，市府昨天接獲台水跟台電公司通知，立刻啟動應變措施，包括產業園區的用水和降低管線修復期間的不便。
高雄市水利局長蔡長展說，水公司與台電今天現場會勘，會做一些臨時管線調水，水利局會給予協助；漏水整體影響範圍要看今天的所有管線的臨時管布設情形。
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