屏東人口跌破80萬恐大減12席議員 綠委爭取修法藍委有意見

屏東縣人口近年持續下滑，至上月已跌至創近55年來新低的79萬2856人，距80萬人口、55席縣議員席次的門檻愈來愈遠，若人口持續衰退，依地方制度法下屆縣議員席次將大減12席；為此，民進黨屏東籍立委徐富癸、鍾佳濱及伍麗華在立法院提案爭取將80萬人調降為70萬，國民黨屏東籍不分區立委蘇清泉則認為，人口數和議員的席次比例是否需要調整，尚待各方討論。

徐富癸說，屏東縣幅員遼闊，南北狹長超過100公里，轄內有平地、有山地、有離島，在少子化加上老化的衝擊下，使得人口自然增加率已經呈現負成長，再加上勞動力及產業發展的因素影響，全縣總人口數持續地下降，也連帶影響為民發聲的民代席次。

他說，屏東縣立委席次已從3席降為2席，現在更嚴苛的挑戰是，在基層為在地縣民發聲的縣議員席次，依現行地方制度法規定，人口數低於80萬人，下屆議員席次至多會減少12席，屆時很多縣民將很難找到縣議員，來幫忙爭取權益或代為解決問題。

他說，如果地制法相關條文不修法，將對屏東縣會產生嚴重影響，他在黨團會議協商時，提出修正地方制度法第33條第2項第2款有關縣市議員總額的規定，主張下修「人口在80萬人以下者，不得超過43萬人」門檻，把80萬人調整為70萬人，也獲鍾佳濱、伍麗華和「屏東女兒」蘇巧慧的支持，期望修法儘快通過，不讓屏東的民意受到減損。

蘇清泉則認為，地方制度法規定人口數和民代席次比例，有其計算依據，是否有必要下調，尚待各方討論。

屏東縣人口數在1997年的91.3萬人口達到高峰，2002年起開始逐年減少，至去年已經連續下跌22年，前年8月底跌破80萬人口關卡，至上月已跌至創近55年來新低的79萬2856人，縣長周春米上任後極力搶救，陸續推出諸多獎勵和補助政策，有微幅回升，但人口短期內難回80萬關卡。