左營翠華路拓寬「交通大亂」8個月82場車禍 市府回應了

為改善楠梓產業園區聯外交通，高市府去年砸2.84億，9月進行翠華路拓寬工程，針對明潭路至世運大道近1.35公里，全段拓寬為40公尺、雙向8車道（3快1慢車道），但工程期造成塞車嚴重，8個月發生82件車禍、56人受傷，原預計後年3月完工，地方盼加速；工務局回應，工程已趕工，預計明年中提前完工。

翠華路從明潭路至世運大道路段因路幅未達40米，與翠華路其他40米路段不同，上下班時段經常塞車，為配合串連南台灣半導體材料S廊帶、楠梓產業園區發戰，避免段汽、機車爭道狀況加劇，同時便利楠梓加工出口園區人流及物流運輸，紓解台17線交通量，去年開始施作拓寬工程，原定2026年3月完工。

議員李雅芬說，原本左楠路南下單向有3車道，進入翠華路後因工程縮減為2線道和1機車道，不只「右道封閉」標誌不明顯，右轉至左營大路的路口也封閉，只能在前方海攻東路右轉繞回，汽機車全在同一路口右轉，常發生搶道，直行機車擠在狹窄機車道內，左側汽車道也因是左轉道，直行車全塞在中線，亂象頻繁。

翠華路北起世運大道、南至明潭路全長1.35公里進行拓寬工程，去年9月開工後至今8個月已發生82件車禍、56人受傷；李雅芬表示，民眾對於當地塞車嚴重怨聲載道，車禍發生時更是寸步難行；議員陳善慧表示，道路縮減造成後昌路至明潭路塞車嚴重，市民雖體諒交通黑暗期，仍期待工程加速。

工務局長楊欽富說明，翠華路工程分東西側，目前正施作西側工程，維持北上、南下各3線，共6線道通行，西側完工後會換做東側、採半半施工，同樣維持6線道，完工後全線為8線道，目前市府會加緊趕工，預計提前至明年中就能完成。副市長林欽榮承諾，翠華路拓寬為40米工程一定會在明年年中提前完工。

林欽榮解釋，左楠路右轉至左營大路因臨時工程而封閉，目前已開放通行，沿路所有工程圍籬今年8月會全數撤除，拓寬工程也在市長指示下，工程期提前近一年，將於明年中提前完工，施工期在交通尖峰，市府加派義交與警力疏導車潮，並加強全線指引標誌，提醒駕駛道路縮減、替代道路或提前至轉彎道。