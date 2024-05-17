高雄國賓改建案「容積率破千」惹議 議員要求重新鑑定

高雄國賓飯店熄燈後，業者提危老鑑定，危險分數65.71達危老標準，開發容積從840％增至1142％，議員質疑該檢測分數2020年未達30分，2年後卻暴增，光容積獎勵價值就達36.7億，超高大樓影響地方甚劇，要求市府公開資料，組成鑑定小組重新審議；工務局回應此案皆由北市結構技師公會審核，一切合規。

高雄市議員邱于軒表示，容積率會影響建物高度、土地開發使用強度，未來550名住戶進入後，交通、垃圾疏運、汙水都引起疑慮；國賓飯店在108年工安申報時，私有住宅建築物耐震能力評估中的危險度總評估分數R值小於30，不符危老建築，但該評估辦法107年8月修正後，台北市結構技師工業技師工會受委推後再次計畫，R值已達65.71。

「這是失控的容積，會造成失能的城市！」邱于軒說，依原本840％容積率計，基礎容積為1萬7019坪，但若依1142％容積率計算，就增加至2萬3146坪，光是36％危老容積獎勵就能拿到6127坪，以當地一坪60萬計價，獎勵價值高達36.7億，最終加上容積免計與獎勵，總樓地板面積達4萬5434坪，將建2棟高樓，基地甚至位在高度土讓液化趨勢區。

根據國賓飯店的結構安全評估報告，邱于軒認為，北市結構技師公會在簽核章提到「本公會僅為評估學理部分進行查核，其他檢測和評估內容均由本報告簽證專業技師自行負責」，質疑結構技師工會不願背書，建案內容甚至遭市府以建商隱私為由無法提供，她要求市府提供鑑定書完整內容，並依危老加速重建條例，評估有異議者，市政府應組成鑑定小組，重新受理鑑定申請，其結果為最終鑑定。

副市長林欽榮表示，國賓會被鑑定為危老絕對依法依規，工務局回應，國賓飯店為民國70年建築物，屋齡大於30年，國賓委託台北市結構技師進行危老建築耐震初評結果R值為65.71分，後經台北市結構技師公會審核後修正R值為52.45分，大於危老重建R值45分，符合危老重建條例規定。