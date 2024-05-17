快訊

不是蛋白！雙北年輕人買房最愛這蛋黄區、1天6間

遭黃子佼控吸毒「終於真相大白」！大S感動發聲了

NONO性侵猥褻6女遭起訴「近況曝光」靠老婆獨扛家計

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄國賓改建案「容積率破千」惹議 議員要求重新鑑定

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
邱于軒質疑該國賓危老檢測分數2020年未達30分，2年後卻暴增，光容積獎勵價值就達36.7億，要求市府公開資料，組成鑑定小組重新審議。圖／翻攝自高雄市議會直播
邱于軒質疑該國賓危老檢測分數2020年未達30分，2年後卻暴增，光容積獎勵價值就達36.7億，要求市府公開資料，組成鑑定小組重新審議。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄國賓飯店熄燈後，業者提危老鑑定，危險分數65.71達危老標準，開發容積從840％增至1142％，議員質疑該檢測分數2020年未達30分，2年後卻暴增，光容積獎勵價值就達36.7億，超高大樓影響地方甚劇，要求市府公開資料，組成鑑定小組重新審議；工務局回應此案皆由北市結構技師公會審核，一切合規。

高雄市議員邱于軒表示，容積率會影響建物高度、土地開發使用強度，未來550名住戶進入後，交通、垃圾疏運、汙水都引起疑慮；國賓飯店在108年工安申報時，私有住宅建築物耐震能力評估中的危險度總評估分數R值小於30，不符危老建築，但該評估辦法107年8月修正後，台北市結構技師工業技師工會受委推後再次計畫，R值已達65.71。

「這是失控的容積，會造成失能的城市！」邱于軒說，依原本840％容積率計，基礎容積為1萬7019坪，但若依1142％容積率計算，就增加至2萬3146坪，光是36％危老容積獎勵就能拿到6127坪，以當地一坪60萬計價，獎勵價值高達36.7億，最終加上容積免計與獎勵，總樓地板面積達4萬5434坪，將建2棟高樓，基地甚至位在高度土讓液化趨勢區。

根據國賓飯店的結構安全評估報告，邱于軒認為，北市結構技師公會在簽核章提到「本公會僅為評估學理部分進行查核，其他檢測和評估內容均由本報告簽證專業技師自行負責」，質疑結構技師工會不願背書，建案內容甚至遭市府以建商隱私為由無法提供，她要求市府提供鑑定書完整內容，並依危老加速重建條例，評估有異議者，市政府應組成鑑定小組，重新受理鑑定申請，其結果為最終鑑定。

副市長林欽榮表示，國賓會被鑑定為危老絕對依法依規，工務局回應，國賓飯店為民國70年建築物，屋齡大於30年，國賓委託台北市結構技師進行危老建築耐震初評結果R值為65.71分，後經台北市結構技師公會審核後修正R值為52.45分，大於危老重建R值45分，符合危老重建條例規定。

北市 建築 飯店

延伸閱讀

柯文哲：京華城容積獎勵無從過問 轉送非交辦議員抹黑

京華城容積率提高非一次到位 陳宥丞：並無不法

減項發包市場改建案 鍾小平3議員今告發柯文哲及彭振聲圖利

京華城容積率飆840％ 柯文哲親簽用印「大放送」！為何讓財團1坪換4坪？

相關新聞

屏東空氣品質昨亮紅色警示 環保局啟動應變查獲露天燃燒

昨天受環境風場吹東北風影響，挾帶境外汙染物影響台灣及離島地區，且午後日照強烈致使臭氧濃度上升，恆春測站達到對所有族群不健...

高雄國賓改建案「容積率破千」惹議 議員要求重新鑑定

高雄國賓飯店熄燈後，業者提危老鑑定，危險分數65.71達危老標準，開發容積從840％增至1142％，議員質疑該檢測分數2020年未達30分，2年後卻暴增，光容積獎勵價值就達36.7億，超高大樓影響地方甚劇，要求市府公開資料，組成鑑定小組重新審議；工務局回應此案皆由北市結構技師公會審核，一切合規。

「俠女律師」遞補宣誓金門縣議員 吳佩雯：嚴格監督縣政

無黨籍金門縣議員吳佩雯今天上午遞補宣誓就職，由議長洪允典擔任典禮主持人，吳佩雯是金門首位有律師資格的議員，她表示，未來會秉持法律專業，為鄉親嚴格監督縣政，為鄉親謀取更好福利，期盼鄉親能多給予她支持與鼓勵。

端午節不立蛋立西瓜！ 屏東佳冬鄉「端午節立瓜」報名秒殺

屏東縣佳冬鄉石光見不是西瓜產地，但全台八成瓜苗都出自當地，還有批環繞全島種西瓜的「遊牧民族」，端午節有應景的立蛋，佳冬鄉民6年前發想結合鄉內西瓜產業，在端節舉辦全國首創的「正午立西瓜」，4年前再前進台北凱達格蘭大道，打響「西瓜『源』鄉」名號，卻遇疫情停辦，睽違4年的立瓜今年復辦，開放400組報名半小時就滿額。

台電施工挖破仁武區自來水管每天漏水1萬噸 維修恐大規模停水

台電昨晚在高雄市仁武區仁林路一處工地內施工，不慎挖破地底下直徑200公分的自來水管，大量黃色泥水從工地湧出漏到路面，道路因此緊急封閉。據了解，被挖斷破的水管每天漏水量高達1萬噸，影響範圍以楠梓、大社、梓官、橋頭、彌陀地區為主，目前自來水公司以調度方式供給24萬戶用水，暫未停水，但若要進行維修，施工期間恐造成大規模停水。自來水公司說，盡量會以調度方式減少停水戶數。

展望會退出寄養家庭 高屏覓接手團體

男童「剴剴」遭保母虐死案讓國內暫時安置兒童制度備受關注，台灣世界展望會因寄養家庭高齡化及招募困難，3月底宣布取消寄養家庭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。