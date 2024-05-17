「俠女律師」遞補宣誓金門縣議員 吳佩雯：嚴格監督縣政

無黨籍金門縣議員吳佩雯今天上午遞補宣誓就職，由議長洪允典擔任典禮主持人，吳佩雯是金門首位有律師資格的議員，她表示，未來會秉持法律專業，為鄉親嚴格監督縣政，為鄉親謀取更好福利，期盼鄉親能多給予她支持與鼓勵。

金門縣議會今天上午10時舉行吳佩雯遞補議員宣誓就職典禮，由議長洪允典主持，在金門地方法院庭長黃建都監誓下，吳佩雯宣誓就職。包括副議長歐陽儀雄、議員洪成發、議員唐麗輝、議員周子傑、議員蔡水游、議員許玉昭、議員許大鴻等人都出席，吳佩雯的夫婿陳志斌與家族親戚好友與支持者，將近50多人到場觀禮。

洪允典以「學長」身份特別向吳佩雯及其家人致上最誠摯的祝賀之意。他指出，吳是專業律師，相信吳未來定能扮演稱職為民喉舌的代議士角色，並且與議會全體議員同仁，共同致志追求縣民最大福祉而努力。

金門縣議會第八屆第二選舉區縣議員楊育菡因「幽靈人口」案，被判當選無效定讞遭解職，由中央選舉委員會公告吳佩雯遞補當選縣議員，並在今天上午宣誓就職。

在宣誓後，吳佩雯表示，此刻的心情相當激動，感謝一路以來支持她的鄉親與好朋友，也感謝司法此次公平公正的審判，讓她有機會回到議會為大家服務；吳也提及，她放棄律師高薪的工作，回到金門為鄉親服務，未來會秉持法律專業，為鄉親把關，努力監督縣政，為金門鄉親謀取更好福利，也期盼鄉親給予她更多的支持與鼓勵。