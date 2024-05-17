聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東空氣品質昨亮紅色警示 環保局啟動應變查獲露天燃燒
昨天受環境風場吹東北風影響，挾帶境外汙染物影響台灣及離島地區，且午後日照強烈致使臭氧濃度上升，恆春測站達到對所有族群不健康的紅色警示，雖是境外影響，屏東縣環保局為減緩空品不良造成生活影響，立即啟動應變措施，查獲1件違規露天燃燒，將依法告發；今早已降至對敏感族群不健康的橘色提醒等級，仍要留意。
依監測資料及氣象資料顯示，大陸上海至寧波過去24小時臭氧最高濃度約為100至140ppb，昨天吹東北風挾帶境外汙染物，屏東縣位於背風處，汙染物容易累積，午後受光化作用使臭氧濃度急速上升，今天東北季風稍減弱，環境風場轉為偏東風，仍可能挾帶殘留於海上之境外汙染物移入，屏東縣擴散條件依舊差，汙染物仍易累積而使臭氧濃度，雖降至橘色提醒等級，提醒民眾多留意。
為因應空氣品質不良，屏東縣環保局昨天啟動空品不良應變作業，針對各汙染源通報降載減排並現場查核9家工廠、執行移動汙染源目測判煙60輛及加強查核露天燃燒，共查獲1件違規露天燃燒，後續將予以告發處分。
環保局說，昨、今兩天受境外汙染移入影響，空氣品質仍屬不良，雖是境外影響，環保局仍會啟動應變機制，除請業者加強自主管理外，並呼籲民眾外出時配戴口罩做好自我防護，民眾可利用「屏東空氣品質通報即時通」手機APP，查詢最新空氣品質變化資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言