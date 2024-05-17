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屏東空氣品質昨亮紅色警示 環保局啟動應變查獲露天燃燒

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
昨天受環境風場吹東北風影響，挾帶境外汙染物影響台灣及離島地區，恆春測站達到對所有族群不健康的紅色警示，屏東縣環保局啟動應變作業。圖／屏東縣環保局提供
昨天受環境風場吹東北風影響，挾帶境外汙染物影響台灣及離島地區，恆春測站達到對所有族群不健康的紅色警示，屏東縣環保局啟動應變作業。圖／屏東縣環保局提供

昨天受環境風場吹東北風影響，挾帶境外汙染物影響台灣及離島地區，且午後日照強烈致使臭氧濃度上升，恆春測站達到對所有族群不健康的紅色警示，雖是境外影響，屏東縣環保局為減緩空品不良造成生活影響，立即啟動應變措施，查獲1件違規露天燃燒，將依法告發；今早已降至對敏感族群不健康的橘色提醒等級，仍要留意。

依監測資料及氣象資料顯示，大陸上海至寧波過去24小時臭氧最高濃度約為100至140ppb，昨天吹東北風挾帶境外汙染物，屏東縣位於背風處，汙染物容易累積，午後受光化作用使臭氧濃度急速上升，今天東北季風稍減弱，環境風場轉為偏東風，仍可能挾帶殘留於海上之境外汙染物移入，屏東縣擴散條件依舊差，汙染物仍易累積而使臭氧濃度，雖降至橘色提醒等級，提醒民眾多留意。

為因應空氣品質不良，屏東縣環保局昨天啟動空品不良應變作業，針對各汙染源通報降載減排並現場查核9家工廠、執行移動汙染源目測判煙60輛及加強查核露天燃燒，共查獲1件違規露天燃燒，後續將予以告發處分。

環保局說，昨、今兩天受境外汙染移入影響，空氣品質仍屬不良，雖是境外影響，環保局仍會啟動應變機制，除請業者加強自主管理外，並呼籲民眾外出時配戴口罩做好自我防護，民眾可利用「屏東空氣品質通報即時通」手機APP，查詢最新空氣品質變化資訊。

昨天受環境風場吹東北風影響，挾帶境外汙染物影響台灣及離島地區，恆春測站達到對所有族群不健康的紅色警示，屏東縣環保局啟動應變作業。圖／屏東縣環保局提供
昨天受環境風場吹東北風影響，挾帶境外汙染物影響台灣及離島地區，恆春測站達到對所有族群不健康的紅色警示，屏東縣環保局啟動應變作業。圖／屏東縣環保局提供
昨天受環境風場吹東北風影響，挾帶境外汙染物影響台灣及離島地區，恆春測站達到對所有族群不健康的紅色警示，屏東縣環保局啟動應變作業。圖／屏東縣環保局提供
昨天受環境風場吹東北風影響，挾帶境外汙染物影響台灣及離島地區，恆春測站達到對所有族群不健康的紅色警示，屏東縣環保局啟動應變作業。圖／屏東縣環保局提供
昨天受環境風場吹東北風影響，挾帶境外汙染物影響台灣及離島地區，恆春測站達到對所有族群不健康的紅色警示，屏東縣環保局啟動應變作業。圖／屏東縣環保局提供
昨天受環境風場吹東北風影響，挾帶境外汙染物影響台灣及離島地區，恆春測站達到對所有族群不健康的紅色警示，屏東縣環保局啟動應變作業。圖／屏東縣環保局提供

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