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「客家很有市」音樂生活節 25日高雄大東公園登場

中央社／ 記者洪學廣高雄17日電

「2024客家很有市-撮把戲音樂生活節」25、26日在高雄大東公園登場，今年將邀請10組撮把戲及創作歌手演出，結合音樂市集、童玩體驗及客家特色料理等元素，拉近民眾距離。

客語撮把戲（cod、ba、hi）意思就是表演把戲，是百戲雜技表演形式之一。現代撮把戲演出在互動中帶來歡樂時光，由高雄市政府客家事務委員會及財團法人高雄市客家文化事務基金會連續3年舉辦的「2024客家很有市-撮把戲音樂生活節」將於5月25日至26日在大東公園熱鬧登場。

高雄市客委會主委楊瑞霞表示，鳳山區是全市客家人口最多的地方，為創造客家專屬年度盛事，在大東公園辦理「客家很有市」活動，讓民眾接觸客家文化，透過闖關娛樂認識更多客語單詞，25日「萌童來搞撮把戲」走秀比賽，讓小朋友激發創意，展現客家風格，只要報名就有200元市集券，還有最高獎金5000元。

客委會新聞稿指出，「2024客家很有市-撮把戲音樂生活節」活動造顛覆傳統印象，結合音樂加上市集、童玩體驗及客家特色料理等元素，拉近與民眾距離，讓客家文化及語言走進大家生活中。

活動包括結合馬戲與客家音樂的「撮把戲音樂嘉年華」、以體驗為主的「客家生活嘉年華」、結合經典與創新的「夏日好客市集」，以及「萌童變裝來搞把戲」的走秀比賽。

今年度更特別推出「Hakka經典餐桌」，結合客家經典菜色與西式餐點，呈現出別樣餐飲文化；市集也有眾多美食品牌推出的「好客玩食專區」，提供超過30種特色料理，有以「經典客家小炒」為基底設計的古巴三明治、可麗餅及鹹派，也有客家「桔醬」製作的「客家桔醬仙貝」等。

此外，活動還設有各年齡層參與的體驗工作坊，包括將現代花藝技巧與傳統客家盤花結合的花藝體驗，以及製作藍染方巾與客家特色茶飲「擂茶」與深受小朋友喜愛的客家童玩活動等。

活動期間只要每天下午3時在服務台購買面額300元的市集券，即可免費獲得撮把戲帆布提袋1個，每天限額80名，送完為止。

客家文化 料理 音樂

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