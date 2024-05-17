端午節不立蛋立西瓜！ 屏東佳冬鄉「端午節立瓜」報名秒殺

屏東縣佳冬鄉石光見不是西瓜產地，但全台八成瓜苗都出自當地，還有批環繞全島種西瓜的「遊牧民族」，端午節有應景的立蛋，佳冬鄉民6年前發想結合鄉內西瓜產業，在端節舉辦全國首創的「正午立西瓜」，4年前再前進台北凱達格蘭大道，打響「西瓜『源』鄉」名號，卻遇疫情停辦，睽違4年的立瓜今年復辦，開放400組報名半小時就滿額。

全國首創的「正午立西瓜」6年前在佳冬鄉石光見封街舉辦，隔年續辦，結合年節民俗且饒富趣味的立瓜活動，成為最吸睛的端節特色活動；4年前前進台北凱達格蘭大道，之後卻遇世紀大疫情停辦，佳冬鄉長賴文一說，端節的傳統習俗是午時立蛋，配合在地特色產業立西瓜，讓民眾對佳冬引以為傲的西瓜產業認識更深刻，創造農產的新價值，激發及活絡消費市場。

睽違4年後復辦的佳冬端節正午立瓜，定6月10日中午在石光見廣惠宮前道路登場，今年擴大規模安排680組，每組3人，400組在網路開放報名，半小時就滿額，讓公所振奮；活動當天準備25至30斤產自花蓮的大西瓜，甜度達15度，今年還貼心贈送已嫁接瓜苗的密封杯，讓參與者帶回自己種，半個月後可長至成人手掌大小，會場還有結合地方創生的文創、農產展售和表演活動。

佳冬鄉被稱「西瓜『源』鄉」，外界好奇鄉內不見任何瓜田，佳冬西瓜達人王家正說，石光見是佳冬石光、玉光兩村合稱，村民種瓜歷史可追溯至1甲子前，不斷精進瓜苗嫁接技術，以南瓜接為主，一直是全台最大的瓜苗供應地，全台八成瓜苗都出自當地，還有批人隨著四季氣溫變化，租賃合適的大面積河川地或休耕地種西瓜，足跡涵蓋全台。